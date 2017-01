Christian Grey nekter å vise seg naken

Skuespiller Jamie Dornan (34), nå best kjent som Christian Grey, beholder angivelig klærne på i den nye «Fifty Shades Darker»-filmen.

Det blir altså ikke noe naken helfigur, som ryktene skal ha det til, i den nye filmen som slippes 14.feburar.

Hovedrolleinnehaverne Jamie Dornan og Dakota Johnson under innspillingen av Fifty Shades-filmen.

I fjor ble det til og med skrevet at Jamie ble tilbudt hele 1,5 millioner dollar for «full frontal». Den gang sa han nei, og han står på sitt i «Fifty Shades Darker» også, ifølge DailyNews.

En såkalt insider på settet til innspillingen av filmen, sier at den irske skuespilleren ikke viser seg helt naken foran kameraet. Det vil bli kropp, men det mest intime vil være dekket til. Dekket til med en hudfarget sokk!

- De blir filmet nakne, men filmskaperne har sørget for at Jamies bakside er det mest intime fansen vil se. Så, det er dårlige nyheter for jenter som hadde håpet å få et glimt av noe mer, sier en kilde til DailyNews.