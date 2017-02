Cheryl Cole annonserer offisielt at hun er gravid med Liam Paynes barn

Cheyl Cole (33) annonserte offisielt at hun er gravid i en photoshoot for L'Oreal og veldedighetsorganisasjonen The Prince’s Trust på Instagram.

Cheryl venter altså barn med den tidligere One Direction-stjernen Liam Payne (23), og selv om hun har sett gravid ut en stund, er dette altså den første gangen hun selv deler noe rundt det.

Bare sjekk ut dette:

På bildet holder Cheryl Cole på magen sin i en tydelig gravid-positur. Bildet ble også publisert på The Daily Mirrors forside.

Cheryl og Liam møttes for første gang da han var på audition på Storbritannias «X Factor» i 2008, hvor hun var dommer.

Det er bare å gratulere paret! Dette blir koselig :)