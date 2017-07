Celeste Barber etterligner kjendiser på Instagram

Vi har tidligere skrevet om den australske komikeren Celeste Barber, som gjenskaper kjendisenes Instagram-bilder.

Hun etterligner kjendisenes glamorøse liv med en stor dose humor, og tuller med typisk Instagram-skryt og bilder som er svært lite naturlig - som at man står på hendene over et rekkverk kun iført bikini, eller sitter inni et kjøleskap!

Kjendiser som artistene Rihanna og Beyonce Knowles og realitystjerne Kylie Jenner er blant dem som kan bli bittelitt flaue over sine insta-oppdateringer. Og vi kan le godt!

Den siste tiden har Celeste lagt ut en rekke nye bilder, så da er det verdt et gjensyn med komikeren.

Bare se her:

PSA. #celestechallengeaccepted #celestebarber #funny #caradelevingne #ladygarden Et innlegg delt av Celeste Barber (@celestebarber) torsdag 27. Juli. 2017 PDT

Celeste merch now available. LINK IN BIO. Et innlegg delt av Celeste Barber (@celestebarber) fredag 21. Juli. 2017 PDT

When you see your crush and try to stay chill. #celestechallengeaccepted #celestebarber #funny #rhianna (📸 @mrsmillahs ) Et innlegg delt av Celeste Barber (@celestebarber) onsdag 19. Juli. 2017 PDT

DID SOMEONE SAY HOLIDAY? #celestechallengeaccepted #celestebarber #funny #KendalJenner @expediaau #Expediaau #sp Et innlegg delt av Celeste Barber (@celestebarber) torsdag 20. Juli. 2017 PDT

There's no greater feeling than holding life's most precious gifts. #celestechallengeaccepted #celestebarber #funny #beyonce Et innlegg delt av Celeste Barber (@celestebarber) søndag 16. Juli. 2017 PDT

When holidaying with ones #hothusband one must get comfortable and enjoy the show. #celestechallengeaccepted #celestebarber #funny #joyoftravel #sp @expediaau Et innlegg delt av Celeste Barber (@celestebarber) lørdag 22. Juli. 2017 PDT

Hanging at the beach with a bottle a photographer and a drone, obviously. #tbt #celestechallengeaccepted #celestebarber #funny #blacchyna Et innlegg delt av Celeste Barber (@celestebarber) onsdag 12. Juli. 2017 PDT

Nothing will be ok ever again!!!! #celestechallengeaccepted #celestebarber #funny #selenagomez Et innlegg delt av Celeste Barber (@celestebarber) tirsdag 11. Juli. 2017 PDT

Don't Cha? TAP FOR 🗣#celestechallengeaccepted #celestebarber #funny #alexisren Et innlegg delt av Celeste Barber (@celestebarber) søndag 09. Juli. 2017 PDT

8,9,10 READY OR NOT, here I come! Happy Birthday KoKo. #celestechallengeaccepted #celestebarber #funny #khloekardashian Et innlegg delt av Celeste Barber (@celestebarber) tirsdag 27. Juni. 2017 PDT

When you've spent your rent money on one item. #celestechallengeaccepted #celestebarber #funny #barbarapalvin (📸 @mrsmillahs) Et innlegg delt av Celeste Barber (@celestebarber) onsdag 21. Juni. 2017 PDT

