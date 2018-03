Cameron Diaz har angivelig avsluttet skuespillerkarrieren sin

Flere internasjonale medier melder mandag at Cameron Diaz (45) har lagt skuespillerkarrieren på hylla.

Grunnen skal være at «Charlie's Angels»-stjernen heller ønsker å fokusere på familielivet med musikerektemannen Benji Madden (39).

Hun har med filmer som blant annet «Alle elsker Mary» og «Shrek» vært et av de mest fremtredende navnene i Hollywood, men har ikke vært å se i noen filmer siden «Annie» i 2014.

ALLE ELSKER MARY: Cameeron Diaz i «Alle elsker Mary» fra 1998.

Det er Camerons venninne Selma Blair som forteller til Metro at hun fortalte at hun ser på karrieren sin som over etter at de to snakket om filmen «The Sweetest Thing» sammen.

- Jeg spiste lunsj med Cameron her om dagen. Vi tenkte tilbake på filmen. Jeg synes det hadde vært morsomt å gjøre en oppfølger, men Cameron har pensjonert seg som skuespiller. Hun bare: «Jeg er ferdig», sier Selma Blair til avisen.

Cameron Diaz har ikke selv kommentert utsagnet ennå.

Venninnen legger til:

- Jeg mener, hun trenger ikke gjøre flere filmer. Hun har et ganske flott liv. Jeg vet ikke hva det hadde krevd å få henne tilbake. Hun er lykkelig.

Tidligere i år uttalte en kilde ifølge Metro at Cameron Diaz har et ønske om å bli mor en gang, men at hun for øyeblikket nyter tilværelsen som «husmor».

- Hun ville elsket mer enn noe annet å bli mor. På dette tidspunktet ville de blitt veldig glade for å få sjansen til å bli foreldre.

