Calvin Klein endrer logoen sin

Calvin Klein satser på forandring, samtidig som fortiden hylles. De vil tilbake til det originale, heter det fra klesmerket selv.

Eller på engelsk: «a return to the spirit of the original».

Calvin Klein røper nyheten om ny logo på Instagram. Merkevaren er et like godt etablert som navn som Pepsi og Nike - og det er derfor en stor snakkis når logoen endres.

Endringen innebærer at det kun brukes store bokstaver, i tillegg til større avstand mellom bokstavene og ny font.

Slik ser den nye logoen ut:

INTRODUCING THE NEW CALVIN KLEIN LOGO. A return to the spirit of the original. An acknowledgement of the founder and foundations of the fashion house. In collaboration with the art director and graphic designer Peter Saville. Et bilde publisert av Calvin Klein (@calvinklein) fredag 03. Feb.. 2017 PST

Og hvis du trenger en påminnelse, så er det slik vi er vant til å se Calvin Klein:

Model @vanessaaxente floors us in the effortless, ultra-comfortable CK One bralette + cotton bikini. #mycalvins Available now. Link in profile to shop [US]. Et bilde publisert av Calvin Klein (@calvinklein) onsdag 07. Des.. 2016 PST

The classic Calvin Klein Underwear trunk in soft cotton stretch.⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀ Available now. Link in profile to shop [US]. Et bilde publisert av Calvin Klein (@calvinklein) mandag 09. Jan.. 2017 PST

Dreamer and musician @okay.kaya has a reason to stay in bed: new Modern Cotton Bedding, inspired by the classic Calvin Klein Underwear and made from the same ultra-soft cotton modal fabric. Photographed by @columbinegoldsmith. Available July 7th exclusively at @bloomingdales. #mycalvins Et bilde publisert av Calvin Klein (@calvinklein) tirsdag 05. Juli. 2016 PDT

Calvin Klein har ansatt en ny kreativ leder, Raf Simmons. Logoen er blitt laget i samarbeid med grafisk designer Peter Saville, som Simmons tidligere har jobbet med. Han viser sin første kolleksjon for Calvin Klein 10.februar.

Kjendiser som tidligere har stilt opp for Calvin Klein, er blant andre realitykjendis Kendall Jenner, modell Kate Moss og artist Justin Bieber.

The one and only Kate Moss in a silk wool suit jacket + trousers from Calvin Klein Collection. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Available now at the Calvin Klein Collection Madison Avenue flagship store in NYC. Et bilde publisert av Calvin Klein (@calvinklein) mandag 17. Okt.. 2016 PDT

@kendalljenner smolders in the Modern Cotton bralette from Calvin Klein Underwear. Photographed for @thelovemagazine by @studio_jackson. #mycalvins Available now. Link in profile to shop [US]. Et bilde publisert av Calvin Klein (@calvinklein) søndag 13. Mars. 2016 PDT

Excited to support @justinbieber as he embarks on his #purposetour. #mycalvins Photographed by @tobinyelland. Et bilde publisert av Calvin Klein (@calvinklein) torsdag 10. Mars. 2016 PST