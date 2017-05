Brudekjoler kjøpt på nett - som ikke ligner på bildet i det hele tatt

Vi nærmer oss høysesong for bryllup, så disse morsomme bildene passer bra.

For kort tid siden skrve vi en sak om 9 ballkjoler som er kjøpt på nett - som ikke ligner på originalen. Altså, de ligner ikke i det hele tatt, og sitter i hvert fall ikke pent på kroppen.

At man kjøper en ballkjole som ikke er slik som man tror kan føles kjipt, men å bestille en brudekjole som er mislykket, kan kalles krise! Men for oss som ikke skal gifte oss - veldig morsomt.

Les også: De aller, aller søteste forlovelsesbildene

Vi har kikket gjennom ulike grupper på Faceook og Twitter som deler (og advarer) mot å kjøpe brudekjoler og ballkjoler på nett.

Her er 11 kjoler som ble helt feil da de kom i posten:

I learned my lesson to never order a prom dress online again pic.twitter.com/PNpcCl7SYt — Kavita (@kavita1206) May 8, 2017

when your mom surprises you with a prom dress she got online.... pic.twitter.com/gDvxsNeEjw — abigail🌞 (@anmckie) April 18, 2017

I learned my lesson to never order a prom dress online again pic.twitter.com/PNpcCl7SYt — Kavita (@kavita1206) May 8, 2017

....this is why you don't order a dress online 😬 pic.twitter.com/Wmu5lbQW1i — Sarah Wood (@SarahcoleWood) May 8, 2017

Sense its prom season let me just remind y'all why not to you order a dress online.The dress I ordered next to my mom in the dress that came pic.twitter.com/IyyRnzdJAw — Becca (@No_ItsBeckyy) May 8, 2017

Del denne artikkelen