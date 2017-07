Britney Spears viser frem ny kjæreste på Instagram

Popdronning Britney Spears (35) viser nå frem fitnessmodellen Sam Asghari (23) på Instagram, og bekrefter at de to er kjærester.

«Meg og kjæresten min @samasghari», er bildeteksten til videoen hun viser frem av de to:

Me and my boyfriend @samasghari Et innlegg delt av Britney Spears (@britneyspears) lørdag 29. Juli. 2017 PDT

Det hører med til historien at den nye typen hennes har delt akkurat samme video på sin Instagram-konto, og skriver til bildet:

«Smilet hennes gjør meg gal<3 @britneyspears».

Søte, da.

Radaronline melder at de to skal ha datet siden begynnelsen av 2017, og at Sam har vært med Britney på turné i Japan.

Ifølge nettstedet skal de ha møtt hverandre på sett under innspillingen av musikkvideoen til «Slumber Party».

De fleste av oss har nok fått med seg noen av Britney Spears' ganske så profilerte og ikke vellykkede forhold tidligere - blant annet Justin Timberlake og Jason Alexander (som hun var gift med i 55 timer...). I tillegg kommer forholdet hennes til Kevin Federline, som hun har to sønner med - Sean Preston Federline og Jayden James Federline. De giftet seg, men da det ble slutt, krevde Kevin Federline å få omsorgen for barna. I tillegg I tillegg har hun datet både Jason Trawick og Charlie Ebersol i mellomtiden, men forholdene har tatt slutt. Vi håper det går veien for disse to!

Sam er jo litt hunk, bare sjekk ut her:

Fear has two meanings ✌🏽 Forget everything and Run.🙏🏽 Face everything and Rise. 💪🏽 Shirt by: @1stphorm Et innlegg delt av Sam Asghari (@samasghari) onsdag 05. Juli. 2017 PDT

Drinking the right amount of water is not just the only thing you need to maintain your hydration level. I maintain hydrated by drinking the right amount of water and taking my M-factor Hero multivitamins from @1stphorm 🤙🤙🤙#sanfact#kickass Et innlegg delt av Sam Asghari (@samasghari) mandag 17. Juli. 2017 PDT

You leave the house at sunrise 🌅 you come back home at sunset 🌅 until you're comfortable with your life, if you have that type of mindset you will never be comfortable with just "what you have". Remember you only need a few hours of sleep. #beaman#beabadass#preworkout#megawatt Et innlegg delt av Sam Asghari (@samasghari) søndag 30. Juli. 2017 PDT

