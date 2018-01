Bokaktuelle Funkygine: - Å mestre og kunne møte utfordringer fysisk og psykisk gir meg en følelse av trygghet

Jørgine Vasstrand aka Funkygine (28) er best kjent som råsterk Instagram-profil med 332.000 følgere som hun inspirerer jevnlig med egenvektstrening, og som en av Norges største treningsbloggere. Hun er tobarnsmor og giftet seg med fotballspiller Morten Sundli (27) sommeren 2017.

Nå er hun også aktuell med boken Sterk utenpå, sterk inni.

Jørgine har skrevet to andre treningsbøker tidligere, men denne er annerledes.

«Jeg ville skrive om det som har gjort meg til den jeg er, det som har fått meg til å gjøre det jeg gjør og som avgjør hvordan jeg har det med meg selv.» skriver hun i innledningen.

Som tittelen antyder, handler den heller ikke kun om den ytre styrken, men også om den indre.

- Indre og ytre styrke er tett knyttet sammen. Uansett hva det fysiske utgangspunktet mitt har vært, har jeg vært avhengig av å ha begge to. Noen ganger er man i kjempegod form, andre ganger er man i mindre god form. Følelsen av å mestre og kunne møte utfordringer fysisk og psykisk gir meg en følelse av trygghet som jeg ikke tror jeg hadde hatt hvis jeg ikke hadde hatt det utgangspunktet, sier Jørgine til Side2.

Les også: - Jeg legger ikke ut bilde i stringtruse og trutmunn med dassen i bakgrunn

Funkygine fotografert av Truls Qvale i forbindelse med sin nye bok.

- Relasjoner er vanskelig

På spørsmål om når hun har måttet være sterk selv, sier Jørgine:

- Det kan være alt fra bagateller til litt større kriser, men det er noen situasjoner som utmerker seg for meg. Skilsmissen min krevde masse. Jeg synes det i perioder har vært vanskelig å forholde seg til forholdet jeg har til faren min, og tidvis med venner. Relasjoner er vanskelig.

I boken åpner hun opp om tankene sine rundt stress og press, mobbing, relasjoner. I tillegg forteller hun om sin egen skilsmisse og eksmannens utroskap.

«Det var for jævlig og jeg følte at jeg svevde rundt i et vakuum av fortvilelse, hvor jeg verken var i stand til å ta vare på meg selv eller være en god nok mor for barna mine. Jeg raste ned i vekt. Snuste flere bokser om dagen og sov minimalt. Jeg trodde det aldri ville gå over og at jeg aldri ville bli meg selv igjen.» skriver hun i boken.

Omsider bestemte Jørgine seg for at nok var nok, og at det var noe hun ikke ønsket å skjule eller skamme seg over.

«Jeg ville ha ærlighet. Jeg ville dele min historie, vise at det går an å børste av seg dritten og reise seg igjen.»

Da ble treningen sentral, og Jørgine fant kraft gjennom mestring.

Hun forteller at det tidvis har vært skummelt å skulle skrive om egne opplevelser, men at hun har kommet frem til at det har vært verdt det til slutt.

- Veldig ofte er det som har hjulpet meg, det at jeg stoler på meg selv og vet at dette fikser jeg. Jeg har ikke sultet, vært i krig eller hatt kjempestore kriser på den måten, men like fullt oppleves det som kriser. Det er relativt hvordan du oppfatter en utfordring. Å skrive om det kan føles så banalt, for tenk på hva folk opplever av dritt i verden. Men det er samtidig ting som er relaterbart, selv om man selv ikke har risikert å dø av sult.

- Hvor mye har den indre styrken å si for den ytre?

- Enormt mye. Du kan være syk og svak og like fullt føle deg kampklar. Er du bare sterk på utsiden, men ikke innsiden, faller det litt gjennom. Det er like viktig med indre styrke som ytre styrke, og du blir utfordret så mye mer på den indre enn på den ytre.

- Kultursjokk

Jørgine ble utfordret både innvendig og utvendig da hun flyttet til Italia fra Norge som 9-åring, og måtte hanskes med italienske, jevnaldrende jenter som satte seg fore å knekke den nye. Jørgine er halvt italiensk Hun beskriver det som et slags kultursjokk.

- Det går litt hardere for seg i Italia, det handler mye mer om å bevise hva man står for og man må kjempe litt for plassen sin. Det er ikke bare å komme og være norsk med lysebrunt hår og blå øyne.

- Men du kom styrket ut av det?

- Ja, heldigvis, for jeg tror det kunne gått begge veier. Det ble på en måte en utfordring jeg tok og ble litt for tøff i forhold til det jeg hadde tenkt å bli. Jeg vet at det gikk bra, og at det er en erfaring det er bra å ha med seg. Det er slåsskamper støtt og stadig. Men det er ikke sånn at jeg håper at datteren min må gå gjennom det samme for å bli tøff og sterk.

Les også: Slik motiverer du deg selv til mer trening

Jørgine Vasstrand har fått mange hundre tusen følgere på Instagram ved å inspirere med rå styrke og egenvektstrenig.

Trening ut fra hvordan du føler deg

I stedet for å dele inn boken på tradisjonell måte, har Jørgine valgt å ta utgangspunkt i sinnsstemninger når hun har lage de ulike treningsprogrammene.

- Livet er en berg-og-dalbane på godt og vondt, og treningen er en veldig viktig del av hverdagen min. Den henger med på oppturer og nedturer, og det er en del av min medisin og min konfliktløsning.

Les også: 9 (gode) vaner som vil endre livet ditt

Hun forteller at hun bruker treningen til så mye at det var naturlig å dele det inn på samme måte: Hva slags sinnsstemning er man i? Og hva passer det å trene da?

- Jeg synes selv det alltid er greit å få tips når jeg er eitrende sint. Jeg kan kjøre motbakkeløp til jeg spyr eller burpees til jeg ikke klarer å stå. Følelsen av utmattelse er deilig når det koker over.

Hun sier at treningsprogrammene kan gjøres både tunge og lette og at det ikke er noen begrensning eller vanskelighetsgrad.

- Det er tekster som handler om trening, men som er knagget på følelser, som er relaterbart. De fleste har vært deppa, følt seg sveket eller sinna.

Boken mer lik bloggen

Prosessen med boken startet for litt over et halvt år siden, med noen workshops med Jørgines mor og redaktøren hennes på dagtid, men aller mest kveldsjobbing.

- Nå har det vært mye mer tanker rundt hva jeg skal ha med og hva som er viktig for meg. Det er mye som også har kommet til underveis, og skriveprosessen har vært helt annerledes. Denne boka er mer lik bloggen min enn treningsbøkene mine. Jeg skriver veldig personlig om ting som opptar meg.

Selv om hun holder en personlig stil, har hun forsøkt å unngå at det blir en biografi, og hun poengterer at det er en treningsbok, først og fremst.

- I innledningen skriver du at du håper at du med boken din kan forandre hverdagen til de som leser den. Kan du fortelle hva du legger i det?

- Det er jo det man håper på, samtidig som man tenker at den ikke skal revolusjonere noe. Jeg ser av tilbakemeldingene på bloggen når det gjelder tekster som handler om meg personlig, at folk setter pris på det. Jeg får høre at jeg har guts og tør å være meg selv, si det jeg mener og at jeg ikke pynter på ting. Folk sier det er befriende når jeg skriver på den måten, på en måte som ikke alle gjør. Det er noe jeg også prøver å formidle i boken.

Jørgine Vasstrand.

- Jeg har fått tilbakemeldinger på at folk finner styrke i at man er flere når jeg har skrevet om utroskap, og at man lurer på hva andre har gjort i samme situasjon. Det er skummelt, men jeg har funnet ut at dette holder, for det kan være til hjelp for noen.

Hun forteller at samarbeidet har vært tett med redaktøren og at hun har fått masse hjelp av moren.

- Vi har sittet alle tre og snakket om hva vi har vært gjennom, og det har vært mye moro.

Jørgines treningstips til deg som vil komme i gang

Fordi mange i disse dager skal, eller allerede er, i gang med nytt år på treningssenteret.

Derfor spurte vi Jørgine om hun har noen gode tips til folk som ønsker å komme ordentlig i gang med treningen og har bestemt seg for at "2018 skal bli deres år":

- Ikke overkompliser ting, det tror jeg er viktig. Man trenger ikke ha all verdens kunnskap for å trene. Det er relativt enkelt hvis man har som mål å komme i form og holde på rutiner.

- Jeg tror også man må stole på seg selv. Det kan føles intimiderende å skulle gå inn i en setting man ikke er helt komfortabel med og som man føler at alle andre er bedre på. Enten det er en gruppetime på SATS eller på et treningssenter. Da tror jeg man må ta på seg skylappene og fokusere kun på seg selv. Ellers er det lett å bli knekt på vei inn døra.

- Man må ha troen på at man klarer det.

- Og så må man lete til man finner en aktivitet som er lystbetont. Ikke tren vekter fire ganger i uka hvis du synes det er helt forferdelig. Det må gi en form for mestring og glede for at det skal opprettholdes over tid, og da må man lete litt.

Les også: 5 ting som kan skje med kroppen om du ikke får nok søvn

Og denne: - Proteinbarer er unødvendig

Mest sett siste uken

Del denne artikkelen