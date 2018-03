Bloggerne-aktuelle Anne Brith Davidsen (42) om ryktespredningen: - Har ingen rot i virkeligheten

BJØRVIKA, OSLO (Side2): De siste årene har blogger og firebarnsmor Anne Brith Davidsen (42) gått fra å være bakeblogger til livsstilsblogger, hatt en halv million lesere inne på ett eneste blogginnlegg og fått seg kjæreste. Nå er hun snart aktuell med en ny sesong av Bloggerne.

Når Side2 møter bloggeren fra Sørumsand, arrangeres det pressetreff før den kommende sesongen av den populære realityserien om noen av Norges største bloggere i TV2s nye lokaler i Bjørvika.

Den siste tiden har det blåst litt ekstra rundt Anne Brith. Mange bloggere og influencere må daglig finne seg i ryktespredning på Jodel, i forum og kommentarfelt. Hos Anne Brith går ikke ryktespredningen og hetsen upåaktet hen, og hun har nå valgt å stenge kommentarfeltet sitt.

- Går det innpå deg?

- Ja.

- Hva går innpå deg?

- Ondskapen. Det negative fokuset. Jeg forstår ikke at mennesker bruker av sin fritid til å være negativ. Når jeg har fritid, bruker jeg den på noe gøy. At folk kan bruke av tiden sin på å være så slemme mot andre mennesker, er uforståelig for meg, sier Anne Brith til Side2.

På spørsmål om hva hun har fått høre om seg selv sier hun:

- Folk sier at jeg har ligget naken i senga, tatt på meg selv og lagt det ut på mystory, at jeg har filmet at jeg brenner en tusenlapp, kaster den i do og skrevet «Haha, endelig kan jeg kaste bort penger for nå er jeg rik». Eller at jeg har sittet på do, drukket champagne og brent opp et bilde av meg selv og filmet blod i senga og skrevet «Mensen, jeg er fruktbar». Altså, vær så snill. Dette har ingen rot i virkeligheten.

- Noen har tatt kontakt med samarbeidspartnerne mine og skrevet nedsettende om meg. Det er denne oppsøkende virksomheten noen driver med for å prate negativt om andre mennesker som jeg ikke har skjønt. Jeg vil aldri skjønne det, og jeg tror de menneskene rett og slett ikke har det bra med seg selv. Det er den eneste forklaringen jeg har på det.

FIKK SEG KJÆRESTE: Blogger Anne Brith Davidsen og kjæresten Erik Skaar har funnet lykken sammen.

Engasjerer og provoserer

Anne Brith provoserer mange, og innleggene hennes får både mye positiv og negativ oppmerksomhet. Noen mener hun går for langt i å eksponere barna sine på bloggen. Hun skapte debatt i kommentarfelt både i nettaviser og på forum i fjor høst da hun skrev et innlegg om at menn bør betale for dama på første date, og et innlegg fra 2015 hun skrev som en hyllest til en barnehageansatt for hvor godt hun tok vare på minstesønnen ble lest av over 500.00 mennesker.

Hun er også selv klar over at hun kan ha denne virkningen på enkelte.

- Jeg engasjerer folk. Det vet jeg, og da provoserer jeg samtidig, for alle er jo ikke enige med meg. Men det blir galt når uenigheten begynner å gå over til sjikanering og ryktespredning.

- Alltid vært annerledes

Anne Brith har jobbet som salgssjef og markedsfører i mange år før hun ble et kjent fjes for flere gjennom serien Hele Norge baker i 2013.

I etterkant ble den første bloggen hennes, Villa Perlesukker til, før hun etter en tid la om og ble mer personlig på den nye bloggen, som bærer hennes eget navn.

Hun forteller at hun alltid har sett på seg selv som annerledes.

- Jeg er annerledes, jeg har alltid vært annerledes. Det å forstå hvorfor jeg tenker som jeg tenker, har gjort at jeg har fått mer ro i meg selv.

TIDLIGERE BAKEBLOGGER: Før hun ble livsstilsblogger, drev Anne Brith bloggen Villa Perlesukker, hvor hovedfokus var baking.

Firebarnsmoren svarer bekreftende på om hun stadig må sette seg nye mål og jobbe frem mot dem.

- Jeg vil være best, sier hun.

- Da jeg var selger, jobbet jeg i en gruppe med 40 selgere. Hvem var oftest månedens selger? Jo, Anne Brith. Hvem har den største Facebook-gruppa i blogg-Norge? Ok, da jobber vi dit. Men det er også på andre plan i livet. Hvordan kan jeg være best som mamma, hvordan kan jeg være en bra venninne, hvordan kan jeg score poeng som kjæreste? Jeg går ikke helt i kjelleren hvis jeg ikke når målene mine, men jeg er et konkurransemenneske.

- Men hva gjør du når du bare skal slappe av og være Anne Brith?

- Oi. Det ser så sjeldent og egentlig et veldig godt spørsmål. Når jeg bare skal være meg, da må jeg på spa eller slappe av og sove, og helst ikka ha noen planer. Bare være, lese, sitte i solen. I påsken skal vi ut på hytta til Erik. Men jeg jeg har jo aldri helt fri. Kanskje en dag.

- Da du bestemte deg for at du skulle satse skikkelig, var du klar over at det ville bli slik?

- Ja. Og jeg er ikke på toppen ennå. Jeg skal sette inn 30-40 prosent mer jobb for å komme dit jeg skal. Jeg er veldig klar over arbeidet som gjenstår. Jeg prater jo med Anna Rasmussen og Sophie Elise og de som ligger i toppen. De har ikke kommet dit for ingenting. De prioriterer masse, og selv den ene timen når de er dødstrøtte ved midnatt, setter de seg ned og blogger fordi «the show must go on».

Matchet tilfeldig på Tinder

I den kommende sesongen av Bloggerne følger vi Anne Brith mens hun kaster seg ut i datinglivet igjen, samtidig som at hun forsøker å kvitte seg med gammel gjeld for å kjøpe hus og datteren Annika skal inn på elitelaget i cheerleading.

- Jeg skal betale ned all gjelden min. Jeg har jo to havarerte forhold bak meg som har gjort at jeg har blitt satt økonomisk tilbake. Det er noe jeg har brukt denne sesongen på å rydde opp i, og det er jammen ikke enkelt.

- Jeg trodde jeg skulle gå på veggen, og så skal man date ved siden av det igjen.

Når Side2 møter henne på pressetreffet, har hun imidlertidig med seg kjæresten Erik Skaar (31). De to ble et par tidligere i år, etter innspillingen av den åttende sesongen. Hvordan de møttes, kan betegnes som noe så sjeldent som en solskinnshistorie fra Tinder.

MØTTES PÅ TINDER: Blogger Anne Brith Davidsen tok med seg kjæresten Erik Skaar på Vixen Influencer Awards tidligere i år. Det var Eriks første møte med presse-Norge og bloggverdenen.

- En fredag jeg satt og sveipet på Tinder, satte jeg ned aldersgrensen på mulige matcher til 30 år, så tenkte jeg «herregud», skrev inn 36 år igjen og la mobilen vekk. Da jeg logget inn senere på kvelden, så jeg at Erik hadde trykket liker på profilen min. Jeg trykket liker tilbake, men turte ikke si noe. Så gikk det et par dager før han tok kontakt, forteller bloggeren.

- «Play hard to get», lyder det lurt fra kjæresten som sitter ved siden av henne.

- Den ene timen jeg hadde satt ned min aldersgrense, hadde vi også vært i samme radius. En eller annen av oss måtte ha kjørt inn i radiusen til den andre i løpet av tiden, og det er egentlig veldig merkelig, legger Anne Brith til.

Erik bor i Bærum og Anne Brith i Sørumsand, og med mindre en av dem hadde vært ute og reist, skulle de egentlig ikke kunne matchet.

FIKK SEG KJÆRESTE: Blogger Anne Brith Davidsen og Erik Skaar ble et par tidligere i år etter at de matchet tilfeldig på Tinder.

- Etter det første møtet vårt, tenkte jeg «wow», og det var en veldig positiv opplevelse at vi gjorde en aktivitet sammen, forteller Erik.

- Vi gikk på julemarkedet i Karl Johan, tok en tur med pariserhjulet, gikk og drakk gløgg og spiste risengrynsgrøt. Da blir det fort stemning, og det er ikke som en klein kaffedate som ofte blir som et intervju.

- Allerede fra den dagen var det oss. Når du er i en datingfase, er du veldig usikker på om man skal møtes igjen eller ikke, men vi avtalte allerede den dagen at vi skulle sees igjen. Jeg orker ikke det der «hvem skal ringe først, hvem skal sende den første meldingen?»-greiene, sier Anne Brith.

- Så jeg tok ham med på julebord dagen etter!

Eriks første møte med presse-Norge og bloggverdenen ble under Vixen Influencer Awards 2017 da han kom sammen med Anne Brith på den røde løperen. De to hadde da «tatt praten» og regnet seg selv som kjærester.

- Det gikk litt fortere enn vi hadde tenkt, men det var veldig koselig og ting har alltid gått veldig greit, slår Anne Brith fast.

MANGE TIMER BAK PC-EN: Anne Brith legger ned mange timer med bloggen hver eneste dag, og er klar på at hun ikke lever et jetsettliv, selv om bloggen hennes er blant Norges mest leste.

Hard jobbing

Selv om kjærligheten blomstrer om dagen, er Anne Brith klar på at hun ikke lever noe jetsettliv.

- De som sier jeg ikke gjør en dritt og bare sitter på rævva hele dagen - hvordan kan man tro det? spør hun.

- Jeg blir litt skuffet over bloggere som sier at å leve som blogger er så enkelt. Det er så unødvendig. Du vet ikke hvordan livet mitt er. Tro meg. Er du 18-20 år og ikke har barn, lever av bloggen din og tjener en million i året så skjønner jeg at du kan føle at det er enkelt. Men med fire barn som skal følges opp, og ved siden av det skal du egentlig jobbe med bloggen ti timer om dagen - det sier jeg jo selv at ting ikke alltid går på skinner og det får du sikkert se i Bloggerne.

Bloggerne har premiere på TV 2 Livsstil og TV 2 Sumo 2. april 2018.









