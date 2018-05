Bli bedre kjent med britenes nye favoritt: Meghan Markle fra A-Å

A – Argentina:

Etter at Meghan var ferdig på skolen, fikk hun seg jobb ved USAs ambassade i Buenos Aires.

B – Bråk i familien:

Etter at forlovelsen ble annonsert, har blant andre Meghans halvsøster Samantha langet ut mot Meghan og sagt at hun ikke egner seg som en del av den britiske kongefamilien. Uttalelsene har hun senere sagt unnskyld for.

Les også: Meghan Markles far kommer ikke i bryllypet

C – California Girl:

Meghan har tidligere skrevet på bloggen sin at hun er en skikkelig California-jente. – Jeg er født og oppvokst i Los Angeles. Jeg er en California-jente som lever og tror på at alt kan løses med yoga, stranda eller avokado, skrev hun på bloggen «The Tig», som nå er lagt ned.

D – Deal or no Deal:

I 2006 var Meghan Markle en av koffertjentene i programmet «Deal or no Deal» – Det er vel noe av det jeg putter i den kategorien av ting jeg gjorde kun for å få det til å gå rundt, har Meghan tidligere uttalt.

E – Ettertraktet:

For to år siden var Meghan Markle den skuespilleren som ble googlet flest ganger. Kanskje ikke så rart med tanke på at det var da ryktene først begynte å svirre om at hun hadde kapret den britiske prinsen.

Digger du kongelige? I den splitter nye podcasten Helt Konge kan du bli bedre kjent med både prins Harry og Meghan Markle og få med deg alt du trenger å vite før det kongelige bryllupet. Helt Konge er også tilgjengelig i iTunes.

F – Feminist:

I tillegg til å være svært engasjert i humanitært arbeid, er Meghan også veldig opptatt av likestilling. Engasjementet startet tidlig. Da hun var 11 år, klarte hun å få en såpeprodusent til å endre en annonse etter at hun hadde skrevet brev til blant andre daværende president Bill Clintons kone, Hillary Clinton. – Jeg er stolt av å være kvinne og feminist, sa hun i en tale til FN på den internasjonale kvinnedagen i 2015, ifølge CNN.

PÅ BESØK: Prins Harry og Meghan Markle på besøk i Nord-Irland i slutten av mars i år.

G – Gift før:

Meghan har tidligere vært gift med filmprodusenten Trevor Engelson. De to ble kjærester i 2004 og giftet seg i 2011 før de skilte seg i 2013.

H – Hertuginne:

Selv om hun gifter seg med prins Harry, vil ikke Meghan få tittelen prinsesse. Etter bryllupet vil Meghans tittel med all sannsynlighet være Hertuginne av Sussex.

I – Internasjonale studier:

I 2003 ble Meghan uteksaminert fra Northwestern University ved Chicago, med en bachelorgrad i både teater og internasjonale studier. – Jeg visste at jeg ville bli skuespiller, men jeg hatet tanken på å være en klisjé, altså en jente fra L.A som bestemmer seg for å bli skuespiller. Derfor tok jeg også en bachelor i internasjonale studier også, har hun fortalt.

Les også: Så mye vil bryllupet til prins Harry og Meghan Markle koste

J – Jorden rundt:

Meghan er eventyrlysten, og hun elsker å reise. Hennes Instagram-profil, som nå er slettet, var full av bilder fra reiser verden rundt. – Jeg elsker å reise, og jeg reiser så ofte jeg har mulighet, har hun tidligere uttalt i et intervju med Daily Mail.

K – Kalligrafi:

Tidlig i karrieren livnærte Meghan seg som kalligraf på frilansbasis. Hun brukte sin vakre håndskrift til å lage blant annet flere celebre bryllupsinvitasjoner.

L – Lykkelige:

Det er ikke vanskelig å se at prins Harry og Meghan er hodestups forelsket i hverandre.

DYRT BRULLUP: Prins Harry og Meghan Markle gifter seg 19. mai i St. George's Chapel i Windsor Castle. Her er paret på et av sine offisielle forlovelsesbilder fra vinteren i år, og det er ikke vanskelig å se at de er glade i hverandre.

M - Matelsker:

– Jeg elsker mat! Jeg er en skikkelig matelsker. Jeg er alltid på jakt etter nye fantastiske restauranter og oppskrifter, har hun tidligere uttalt til magasinet Marie Claire.

N – Nært vennskap:

Meghan har i løpet av sitt forhold med prins Harry rukket å bli svært god venninne med hertuginne Kate, som nå også vil bli hennes svigerinne.

Les også: Dette er alt vi vet om brudekjolen til Meghan Markle så langt

FIN BARNDOM: Meghan Markle som barn i en hjemmevideo fra et bursdagsselskap i 1990.

O – Oppvekst:

Meghan Markle ble født 4. august 1981 i Los Angeles. Moren Doria er afroamerikaner, og pappa Thomas er hvit. Foreldrene skilte seg da Meghan var seks år gammel. Meghan gikk på privatskole i Hollywood, og har selv sagt at hun hadde en fin oppvekst.

P – Populære:

Uansett hvor prins Harry og Meghan befinner seg er de omringet av flere tusen mennesker. Mange mener at Meghan kan bli like populær som avdøde prinsesse Diana.

Q - Quiz:

Ting gikk ikke helt etter planen da Meghan året før hun annonserte sin forlovelse med prinsen fikk testet sin kunnskap om Storbritannias historie og kultur. Hun svarte bare riktig på 4 av 15 spørsmål. – Jeg tror jeg tapte. Dette var jeg skikkelig dårlig på, sa hun ifølge Daily Mail.

R - Rachel:

Det er faktisk Rachel som er Meghans fornavn. Det var dette venner og familie kalte henne før hun møtte den britiske prinsen. Hennes fulle navn er Rachel Meghan Markle. Også i TV-suksessen «Suits» var navnet hennes Rachel.

S – Suits:

Man kan ikke lage en Meghan fra A-Å uten å nevne TV-suksessen «Suits». Det var her Meghan fikk sitt store gjennombrudd i rollen som Rachel Zane. Hun har vært med i serien siden 2011 og nylig ble siste episode med Meghan vist i USA.

T – Tennis:

En av Meghans beste venner er tennisstjernen Serena Williams (36), og Serena er overlykkelig over venninnens lykke. – Selvfølgelig er jeg kjempeglad på hennes vegne. Hun er en fantastisk jente og ikke minst så utrolig snill, sa Serena da hun gjestet «Good Morning, America» for noen måneder siden.

U – Utseende:

«Alle» vil se ut som Meghan. Ifølge E! News er Meghans nese den mest ønskede hos plastiske kirurger i Hollywood.

V - Vin:

Meghan har tidligere skrevet i et blogginnlegg at hun elsker vin. – Etter en lang arbeidsdag er det ingenting jeg nyter mer enn et glass god vin, skrev hun.

W – World Vision:

Meghan brenner for humanitært arbeid. De siste årene har hun vært global ambassadør for World Vision Canada, en organisasjon som arbeider for bedre utdanning og helsehjelp til fattige barn. På dette bildet er hun på en reise til Rwanda i 2016.

FRISKT PUST: Meghan Markle beskrives som et friskt pust i den britiske kongefamilien.

X – X-faktor:

Det er liten tvil om at vakre Meghan er et friskt pust i den britiske kongefamilien. Med sitt vakre utseende og flotte kjoler har hun tatt pusten fra de fleste på den røde løperen de siste årene.

Y - Yoga:

Det var mamma, Doria som fikk Meghan interessert i yoga. Allerede da Meghan var syv år gammel var hun med moren på sin første yoga-time. – Siden jeg vokste opp i California er jeg også veldig glad i å løpe, men jeg gjør mest yoga. Det er en fin balanse, har hun tidligere uttalt.

Z - Zane:

Selv om vakre Meghan nå blir kongelig, kommer hun nok alltid til å bli husket for sin rolle som Rachel Zane i «Suits».

Æ - Ærlig dagbok:

Tidligere i år hevdet Daily Mail at de hadde funnet Meghan Markles hemmelige dagbok fra flere år tilbake, bloggen «The Working Actress». Bloggen er skrevet av en anonym, ung skuespiller i Hollywood, og handler om veien mot kjendisstatusen, og det siste innlegget ble publisert i 2012, omtrent da Meghan gikk fra å være ukjent til å bli superstjerne.

Ø - Ønsket om barn:

Nå som Meghan Markle gifter seg med prins Harry i en alder av 36 år, er det naturlige neste steget at paret ønsker seg barn. Prins Harry har aldri lagt skjul på at han ønsker seg barn, og nå som han gifter seg med drømmekvinnen er det lov å håpe på en royal baby innen kort tid.

Å – Åpen:

Folket elsker Meghan, og Meghan elsker folket. Hun har seg alltid tid til å prate med både barn og voksne når hun er ute på oppdrag.

Mest sett siste uken

Del denne artikkelen