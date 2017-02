Beyoncés gravidbilde er det mest likte bildet på Instagram noensinne

Bare timer etter at Beyoncé (35) annonserte at hun og Jay Z (47) venter tvillinger på Instagram, har bildet hennes blitt det mest likte noensinne.

I skrivende stund har det nesten 7,3 millioner likes og 365.000 kommentarer - altså flere likes enn det bor personer i hele Norge...!

Den forrige rekordholderen var Selena Gomez (24), med et bilde som faktisk er en reklame for Coca-Cola.

Bildet har 6,3 millioner likes, så nå er hun altså kastet av Instagram-tronen. Ouch.

(Artikkelen fortsetter under)

when your lyrics are on the bottle 😛 #ad Et bilde publisert av Selena Gomez (@selenagomez) lørdag 25. Juni. 2016 PDT

«Vi ønsker å dele kjærligheten og lykken vår. Vi er velsignet med dobbelt opp. Vi er utrolig takknemlige for at famlien vår kommer til å vokse med to, og takker dere for lykkønskninger. - The Carters», skriver hun til bildet.

Vi må bare si grattis, Beyoncé! Både med graviditeten - OG med å ha knust Selena Gomez på Instagram.

via GIPHY





Les også: Beyoncé slapp overraskelsesalbum - nå spør hele verden seg om Jay Z har vært utro mot henne