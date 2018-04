Bella Hadid slår tilbake mot plastisk kirurgi-påstander

Supermodell Bella Hadid (21) var ikke sen om å slå tilbake etter at en bruker på Instagram påsto at hun og modellvenninnen Kendall Jenner (22) ble hetset på en fankonto i helgen.

Det var etter at en fankonto postet et bilde av Jenner og Hadid side om side og stilte spørsmålet: «Kenny eller Bella?» at diskusjonen startet.

Les også: Bella Hadid snakker ut om bruddet med The Weeknd

Ikke overraskende kokte det i kommentarfeltet, og enkelte av kommentarene var grovere enn andre.

En bruker hadde tydeligvis bestemt seg for at svaret på spørsmålet var «ingen av dem» og kommenterte at begge to er et resultat av plastisk kirurgi og at de har dårlige personligheter.

Svaret til Bella var steinhardt:

«Jeg skulle ønske du kjente begge personlighetene våre. Og ikke bare det, jeg ønsker at du kunne skaffet deg ditt eget hjerte. Velsigne deg, kjære. Sjalusi er et rop om hjelp jeg skulle ønske at jeg kunne hjelpe deg med».

Ifølge W Magazine ble kommentaren slettet kort tid etter, og Hadids kommentar forsvant sammen med den. Det gikk likevel ikke upåaktet hen hos fankontoen som postet kommentaren på sin egen konto, og flere medier som nå har omtalt saken, blant annet Marie Claire og People.

Mest sett siste uken

Del denne artikkelen