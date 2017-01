Bella Hadid poster sexy speilselfie etter dramet med Selena Gomez og The Weeknd

Tidligere denne uken lekket bilder av Selena Gomez (24) og The Weeknd (26) på det som kan mistenkelig om en date i media.

Bildene viser de to artistene holde rundt hverandre og kysse, og har selvfølgelig fått stor oppmerksomhet. Vi får jo ikke nok av denne gjengen.

Bildene har også ført med seg en aldri så liten dose drama mellom Selena Gomez og The Weeknds eks, modellen Bella Hadid (20).

For et par dager siden avfulgte Bella Selena på Instagram (OMG).

Selena fulgte det hele opp med å la seg avbilde toppløs, kun i stringtruse, og nå har altså Bella slått tilbake igjen med en sexy boomerang-speilselfie på Instagram der hun viser en god dose sidepupp (sjekk over).

The Weeknd selv har foreløpig holdt seg stille om dramaet.

Eller kanskje ikke helt, hvis man tar med videoen til hans nye låt "Party Monster", som ble sluppet tidligere denne uken.

Der synger han nemlig om rumpa til Selena:

"She mine, ooh girl, bump a line / Angelina, lips like Angelina / like Selena, ass shaped like Selena..."

Bella Hadid og The Weeknd gjorde det slutt i november i fjor. Etterpå har de gått ut og uttalt at de er gode venner. De var blant annet å se på scenen sammen under Victoria´s Secret Fashion Show i desember.

Nå er vi syyykt spente på å se hva som skjer videre.

Bella Hadid og Abel Tesfaye aka The Weeknd under Victoria's Secret Fashion Show i desember i fjor. De to gjorde det slutt høsten 2016.