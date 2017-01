The Weeknds eks, Bella Hadid (t.v.) har akkurat avfulgt Selena Gomez (t.h.) på Instagram etter at bildene av henne og The Weeknd dukket opp på nett. Foto: NTB scanpix

Bella Hadid avfølger Selena Gomez på Instagram etter kyssebildene med The Weeknd

Drama-alarm! Ingen har uttalt seg om saken, men i blant sier et trykk på unfollow-knappen nok :S