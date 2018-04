Bård og Vegard Ylvisåker: Blir mer ydmyke med alderen

Etter gjennombruddet med forestillingen «Ylvis – en kabaret» på Ole Bull Scene i Bergen i 2000, har det gått slag i slag for brødrene Bård (36) og Vegard Ylvisåker (38). De ble faste gjester i Rune Larsens NRK-program «Absolutt norsk» året etter, hadde faste innslag i Trond-Viggo Torgersens «TVT» året etter, i tillegg til norgesturné, eget talkshow – og oppnådde verdensberømmelse med humorslageren «The Fox».

De to komikerne er svært takknemlige for at så mange har satt pris på jobben deres.

– Fansen er veldig viktig for oss. Man blir mer og mer ydmyk jo eldre man blir. Vi tar det ikke som noen selvfølge at folk skal gidde å se på det vi holder på med. Det er veldig hyggelig at folk sier det gir dem noe når vi har lagd noe. Ikke at det skal gå helt til hodet på en, men hele konseptet er at jo vi skal lage underholdning og at noen skal se på, forklarer Bård.

Ylvisbrødrene er nominert for sin mangeårige innsats i norsk humorbransje.

Solgte til platina

«The Fox» solgte til platina i USA, og førte guttene over Atlanterhavet og til store talkshow som «The Ellen DeGeneres Show». Men guttene sier det var godt å komme hjem til Norge etterpå.

– Alt betyr noe, men det vi kjenner mest på nå er her hjemme i Norge. Det er publikummet her hjemme vi har lagd dette for. Det er veldig stas med folk fra andre steder i verden, og det er alltid kjekt med forandring, sier komikerne.

– Om man har vært i Norge i ti år, og plutselig blir materialet ditt vist i utlandet og folk liker det … Det er selvsagt veldig stas. Det er en endring og nye mennesker. Og så har vi vært i utlandet, det er veldig digg å komme tilbake til alt som er positivt ved å være i Norge. Det er ikke sånn at det hele tiden er bedre å favne stort og være i utlandet, sier de videre.

MEGAHIT: Ylvisbrødrenes låt «The Fox» ble en gigahit, og første blant annet til at de fikk besøke Today Show på NBC i 2013.

Nominerte i tre kategorier

Nå er Bård og Vegard nominerte til «Beste humorshow» og «Årets nyskapning», i tillegg til Publikumsprisen under årets Gullruten. Komikerne er kjappe med å dele æren for suksessen.

– Vi får veldig mye oppmerksomhet som programledere, men når programmet blir nominert, er det en potensiell utmerkelse til alle som har vært med på å jobbe med det. Det er veldig hyggelig, sier brødrene.

De er glade for å ha fått muligheten til å gå sin egen vei innen TV-produksjon.

– Jeg tror vi kommer nærmere og nærmere noe vi liker å holde på med selv. Når man begynner er det veldig vanskelig å gjøre akkurat det man vil. Det føler man at man ikke helt har mandat til. Nå etter hvert tvinger vi gjennom våre egne tanker og meninger, mener Bård.

Ylvisåker-guttene tror de har hatt en fordel ved at det å opptre aldri har vært skremmende.

– Vi har egentlig alltid vært velsignede med at vi ikke blir nervøse. Det er ikke noe bevisst, der er vi bare heldige. Det er ingen av oss som har noen problemer med å gå ut på en scene foran mange mennesker. Jo flere, jo bedre. Få mennesker er det kjipeste, forteller de.

GULLRUTEN: I år er guttene nominert i tre kategorier under prisutdelingen"Gullruten". I 2014 vant de "Årets TV-øyeblikk".

- Kreative på forskjellige måter

Bård og Vegard har jobbet sammen i over 18 år, og de beskriver arbeidet som en organisk prosess hvor de har ulike roller.

– Vi er kreativ på forskjellige måter. Jeg er mer sånn som lager ting. Om det skal sages en planke, kan jeg gjøre det. Nå har jeg har laget litt av kostymene, mens Bård har skrevet sangtekster, låter og manus, sier Vegard.

Som brødre flest, er de ikke alltid enig. Men det er en god ting, mener de.

– Det er veldig fruktbart å være uenige i en kreativ prosess, så heldigvis er vi uenige. Men det er ikke noen store greier. Vi er ganske like, noe som gjør arbeidet praktisk. Det gjelder ikke bare oss, men også de andre vi jobber med, forklarer Vegard.

Drives ikke av kjendisstatus

Når duoen får spørsmål om å fortelle om hverandres beste egenskaper, blir det litt latter før de klarer å finne ut hva de skal si.

– Det beste med Bård er det gode humøret, og det verste må være det dårlige humøret, sier Vegard og gliser.

– Det beste med Vegard er at han har en evne til å la seg begeistre. Det verste er at han er veldig teit, humrer Bård.

Til tross for at de har blitt en av landets mest profilerte humorgrupper, drives de ikke av kjendisstatusen.

– Det går helt greit å være i rampelyset. Det er mye vi tåler om vi får lov til å fortsette å lage ting som vi synes er gøy å lage. Det kommer det av at man har lyst til å lage ting, så kommer rampelyset sekundert. Det er ikke et sted vi har lyst til å være, sier Bård.

Storebror samtykker.

– Hvis vi slutter med dette nå, så tror jeg ikke at vi kommer til ende opp i Skal vi danse eller Farmen bare for å være fremme.

