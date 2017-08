Avicii ute med ny EP

I 2016 kunngjorde den svenske DJ-en og produsenten Avicii (27) at han kom til å trekke seg tilbake, og mange fryktet at han hadde gitt seg med musikk for alltid.

Men heldigvis - det stemte ikke!

Nå har Avicii - eller Tim Bergling som han egentlig heter - sluppet EP-en «AVĪCI», som består av seks låter hvor han blant annet har samarbeidet med Rita Ora, AlunaGeorge og svenske Vargas & Lagola.

I en pressemelding sier Avicii:

- Jeg er veldig opprømt over å være tilbake med musikk igjen. Det er lenge siden jeg ga ut noe og lenge siden jeg var så gira over ny musikk! Mitt fokus på den nye EP-en fra albumet var å få til en miks av nye og gamle sanger, noen som fans har spurt om og ventet på, mikset med helt nye sanger de ikke har hørt ennå!

«Jeg kommer aldri til å slutte å lage musikk», skriver han på Facebook.

Avicii slo gjennom skikkelig med låta «Levels» i 2011, men har laget og produsert musikk en stund før dette.

I 2013 ble han en av de aller største artistene innen sin sjanger med albumet «True». De fleste husker nok hiten «Wake Me Up», som den gang ble den mest streamede låten noensinne på Spotify.

I fjor sa Avicii at han kom til å gi seg som konsertartist. Grunnen var at han var lei av stjernelivet.

- Jeg har for lite tid til å leve som en normal person, skrev han i et avskjedsbrev til fansen.

