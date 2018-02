Åtte pinlige datinghistorier som vil få deg til å slette alle datingapper

Du er spent og nervøs for å møte fyren du har pratet med i ukesvis på ordentlig. Han valser inn i baren dere har avtalt for å møtes og er enda kjekkere enn på bildene. Plutselig åpner han munnen sin, og du innser at denne daten ikke kommer til å gå så bra som du håpet på.

Å treffe noen fra Tinder, Happn eller andre datingapper kan være både spennende og morsomt. Sjansen for at daten kan ende opp til å bli en god opplevelse eller en hysterisk morsom historie er ganske stor. Men hva om man treffer den ultimate daten fra helvete? Fyren som er besatt av et 80-tallsband eller en særing som er hypp på å suge på tærne dine?

Les også: De 22 stadiene man må gjennom før man skal på date

Inspirert av Buzzfeed og denne spenstige Reddit-tråden, har vi samlet åtte av de mest skrekkelige datinghistoriene som vil få deg til å slette Tinder - umiddelbart.

1. «Jenter vil bare drikke seg drita»

«Jeg dro på date med en kar som utbrøt at han hadde tre forbrytelser på rullebladet. For å gjøre det verre, fortalte han meg at jeg måtte slutte å drikke, eller så kom jeg til å ende opp som en alkoholiker. Ironisk nok var vi var ute og drakk kaffe. Ting ble enda kleinere da han sa at dagens kvinner bare drikke seg drita, og at de går glipp av en fyr som heller vil være edru. Det var utrolig ubehagelig.»

agroveoforangetrees, Reddit

2. Kunsten å godgjøre seg på do i 45 min

«Jeg ventet på daten min fra OKCupid, men han møtte ikke opp før flere timer senere enn tiden vi fastslo. Vi dro ut og spiste, deretter havnet vi hjemme hos meg. Istedenfor å bruke tiden på å bli kjent, synes han at det var mer spennende å spille på PS4 mens han krevde at jeg skulle massere nakken hans. Etter hvert dro han på toalettet der han holdt seg i 45 minutter mens han var på do. Jeg kjente etter hvert at jeg var lei av fyren og sa at jeg var sliten. Istedenfor å dra hjem, foreslo han om at vi skulle legge oss. BU!»

q4fe, Buzzfeed

3. «Han løp naken i hagen sin»

«Jeg møtte en kar fra Tinder, og vi avtalte å dra hjem til ham for å grille. Han ble fjern og løp naken i hagen sin. Jeg dro tidlig hjem og snakket aldri med ham igjen.»

bethaniem, Buzzfeed

via GIPHY





4. «Herregud, så sexy tær du har!»

«Jeg møtte en fyr som virket veldig ok. Vi bestemte oss for å dra på kino, og han drev å pratet om føttene mine. Han syntes at de var "sexy" og "vakre", og jeg bare: "Takk..?" Utover kvelden spurte han meg om han kunne suge på tærne mine, og jeg avslo forespørselen. Et par minutter etterpå mistet han noe på gulvet og plukket det opp. Mens han plukket den opp prøvde han å putte tærne mine i munnen sin. Jeg sparket ham i trynet, og ble ubeskrivelig satt ut av hele hendelsen. Jeg ble så stresset at jeg bare dro rett hjem mens han ble sittende igjen på kinoen.»

naughtynurse99, Buzzfeed

Les også: 5 datingbegreper som forvirret oss i 2017

5. «Kan jeg gjøre meg ferdig i sokkene dine?»

«Jeg hadde en datingapp i én dag. Begrunnelsen? Jo, fordi den aller første karen som meldte meg skrev en lang, detaljert og en ganske emosjonell melding om han kunne runke i sokkene mine.»

Danica Maxwell, Facebook

:(

6. Fyren med babystemmen

«Vår første date bestod av god, gammeldags bowling. Da det ble min tur, hvisket han og sa: «Jeg er definitivt en rumpegutt». Etter hvert dro vi hjem til ham, og han ga meg en relativt slapp rose. Han fortalte meg at hans forrige date ikke hadde lyst på den, derfor kunne jeg få den. Da vi satt oss ned for å se en film, lente han seg mot meg og sa: "Hold rundt meeeeeg" med en babystemme. Jeg hoppet rett ut av sofaen og ba han om å kjøre meg hjem.»

e409, Buzzfeed

7. Fyren som hadde KISS på hjernen

«Jeg dro på date med en kar som var trommis i et Kiss tribute band og som var litt sær. Han ga meg en billig parfyme, en t-skjorte med tribute bandet og noen foretningskort med informasjonen sin på. Dette var "i tilfelle noen av vennene mine ville se dem". Deretter pratet han bare om Kiss. Han nevnte for eksempel hvor kult det var at Daft Punk gjorde seg anonyme slik som Kiss gjorde. Eller hvordan navnet hans på Facebook egentlig ikke er hans, men at navnet tilhørte til en av medlemene fra Kiss. Det ble ingen andre date.»

- Erica Sloan, Facebook

via GIPHY





8. Den ivrige dateren

«Jeg dro på date med ei jente fra OKCupid. Det virket som at vi hadde en god del til felles, og vi kom svært godt overens. Dagen etter daten vår våknet jeg opp til ubeskrivelig mange meldinger fra henne. Meldingene bestod av fremtiden vår sammen, våre fremtidige barn, hvor vi burde dra på bryllupsreise. Jeg er definitivt ikke imot å gifte meg eller få barn en dag, men de tematikkene kommer som regel etter hvert.

Til slutt måtte jeg slette profilen min på OKCupid fordi hun drev å lagde nye profiler slik at hun kunne kontakte meg enda mer.»

Zooloph, Reddit

Les også: 12 tegn på at du er sammen med en fuckboy

Les også: 10 tegn på at han er i ferd med å ghoste deg

Mest sett siste uken

Del denne artikkelen