Astrid S slipper ny låt

«Jeg slipper ny singel 10.mars!!!!!!!!!!!!», skriver Astrid S (20) på Instagram.

Singelen har fått navnet «Breathe».

Astrid S' forrige singel er blitt strømmet over 150 millioner ganger på Spotify. Hun har ligget på topplistene i 21 land og peaket på 53. plass på Spotify Global Charts, melder plateselskapet Universal.

Astrid Smeplass er fra Rennebu i Sør-Trøndelag og ble et kjent ansikt etter deltakelsen i Idol i 2013. Hun har tidligere gitt ut låter som «Shattered», «2AM», «Paper Thin» og «Hurts So Good». I fjor fikk hun pris for årets nykommer under Spellemann.

Vi gleder oss til å høre enda mer på Astrid S fra 10.mars. (Før «Breathe» slippes skal 20-åringen gjøre konsert i Kulturkirken Jacob i forbindelse med by:Larm 2017.)

