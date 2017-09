Astrid S bekrefter at hun har fått kjæreste

I svenske Elle avslører Astrid Smeplass (20) at hun har fått seg kjæreste.

- Det er en fyr i Norge som jeg er sammen med. Men det har jeg ikke sagt til noen medier i Norge. Det er ikke så nytt men det er egentlig ikke noen som vet det, sier hun.

Astrid S har tidligere blitt koblet til Skam-skuespiller Hermann Tømmeraas, som også har en rolle i musikkvideoen til "Such A Boy".

Hun avkrefter i intervjuet at det dreier seg om Hermann.

- Men jeg vil ikke si så mye mer om ham. Men jeg dater i alle fall ikke Hermann, men jeg har en annen kjæreste.

For et par uker siden delte Astrid S et bilde på Instagram av Mr. Big og Carrie fra Sex og singelliv med bildeteksten "Meg og per".

Bildet fikk mye oppmerksomhet, og folk begynte å spekulere i om artisten hadde fått seg kjæreste, og hvem Per var. Hun nevner ikke bildet i intervjuet.

Da Side2 snakket med Astrid i mars om den da nye låten hennes "Breathe", uttalte hun at hun hadde verdens kjedeligste kjærlighetsliv.

- Jeg har ikke tid. Jeg reiser jo hele tiden og er veldig glad i å være singel og bare tenke på meg selv og forholde meg til meg selv, sa hun til Side2.

Det har tydeligvis skjedd ting siden da, så vi må jo bare å gratulere Astrid S med den hyggelige nyheten! <3

