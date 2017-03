Astrid Smeplass (20), også kjent som Astrid S, har lagt et travelt 2016 bak seg. Det har vært både egen turné og turneer med Troye Sivan, første EP-slipp og masse festivalopptredener.

Nå har hun for første gang på et helt år sluppet ny musikk - singelen «Breathe», som kom i dag. Astrid S sier dette til Side2 om låten:

- Den handler om å være skikkelig forelsket og miste pusten. Det kan være en person, en hendelse, et øyeblikk eller bilder og film. Den brusende følelsen når man mister pusten.

For henne handler den ikke om å være forelsket i en spesiell person, men mer om øyeblikkene året hun har bak seg.

- Det siste året kan oppsummeres med at jeg har måttet klype meg mye i armen og veldig mange øyeblikk - spesielt på turneen - hvor man står og synger låten og så kan folk teksten, sier hun.

Astrid S er aktuell med singelen «Breathe».

- Og «Running Out», da. Jeg husker jeg skrev andreverset på et fly fra København til London. Det er så rart, for jeg husker jeg satt i hjørnet på flyet og nynnet teksten ned i mobilen. Og så plutselig står man i Köln og der står det en gjeng med folk og synger låten. Det er sinnssykt rart, men veldig fint.

Les også: Astrid S slipper ny låt

Jobber med stor produsentduo

«Breathe» er en elektronisk poplåt som Astrid skrev i Los Angeles sammen med Wolf Cousins, en produsentduo som blant annet har jobbet med The Weeknd, Ellie Goulding, Katy Perry og Tove Lo.

- Jeg har jobbet med dem flere ganger, og vi har det sinssykt moro i studio.

Frokost. Er fortsatt på turné. Parkteateret i kveld!!!!!! ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️ Et innlegg delt av astrid s (@astridsofficial) fredag 25. Nov.. 2016 PST

Hun forteller at hun allerede har fått masse meldinger fra venner og fine kommentarer i sosiale medier og på internett.

- Det virker som om folk synes det er bra og liker det.

Siden hun ble kjent for folk flest gjennom «Idol» i 2013, har Astrid S rukket mye på kort tid. 2016 ble imidlertid et viktig år.

- Hva var høydepunktet for deg i året som gikk?

- Kanskje min egen turné. Det var sinnssykt artig. Vi reiste i en liten van som vi skulle sove i. Altså, en russebil er mye finere enn den vi sov i, liksom! Da kjørte vi fra land til land og jeg fikk møte de som har hørt på musikken min og er fans.

- Den forrige singelen din er spilt 150 millioner ganger på Spotify. Føler du press på å skulle overgå det?

- Jeg håper jo at det ikke stagnerer, for man vil jo bli bedre og bedre. Men jeg tror plateselskapet føler mer på at det toppes enn meg. De kan konsentrere seg om det, mens jeg kan konsentrere meg om å ha det artig og lage bra musikk.





Slipper mer musikk våren 2017

Straks reiser Astrid tilbake til Los Angeles for å promotere «Breathe». Samtidig kommer hun med flere låter utover våren, i tillegg til musikkvideoer.

- Jeg gleder meg skikkelig til å slippe musikkvideoen til «Breathe». Og så håper jeg at jeg får mulighet til å dra på turné, spille på festivaler i sommer og skrive enda mer. Så jeg tipper det blir ganske likt som i fjor, men forhåpentligvis at det blir bedre og større og folk ser at jeg har utviklet meg.

- Jeg føler alt jeg gjør i Oslo er å rydde og vaske håndklær, henge opp treningstøy og tørke støv. Det er så kjedelig! Jeg gleder meg til å bare ha en koffert, sier hun.

Fikk skryt for bildestunt på Twitter

I fjor høst fikk Astrid S mye oppmerksomhet for en bildeserie hun la ut på Twitter med en t-skjortekledd bamse med påskriften «Clitoris» med bildeteksten «EMBRACE IT!!» til. Bildene ble hyllet av sexologer for å fronte kvinnelig seksualitet på en god måte. Hun forteller at hun aldri gjør det bevisst for å fronte et statement eller være på kanten.

- Alt jeg legger ut der er egentlig ekstremt spontant og impulsivt.

- Hva synes du om å få sånne tilbakemeldinger?

- Det er det som er så fascinerende. Når man sitter der og poster, var det ikke noe spesielt for meg. Men det viser noe om hvor stor påvirkningskraft man har og det sier mye om det temaet også. Det er helt sjukt at det skulle få så mye oppmerksomhet. Jeg synes det er bra at jeg kanskje kunne bidra med at det ordet blir mindre tabubelagt.

when he hasn't eaten any pineapples Et innlegg delt av astrid s (@astridsofficial) mandag 06. Mars. 2017 PST





- Begynner å bli mange bra forbilder

Astrid er også opptatt av at unge jenter og kvinner skal tørre å ta mer plass:

- Det har vært veldig spennende for meg å komme inn i musikkbransjen for fire år siden akkurat da feminismebølgen tok fart. Det begynner å bli mange flotte fine unge forbilder for jenter, som Ulrikke Falch. Og jeg ser veldig opp til Zara Larsson. Jeg synes det er viktig å snakke om og tørre å ta plass, sier hun.

Ulrikke Falch var gjest på Lindmo og snakket om feminisme og 8. mars forrige lørdag.

- Hvorfor er det viktig for deg?

- Jeg er vokst opp med at hvis man ytrer meningene sine, så blir man sett på som sjefete. Og tar man plass, blir man sett på som ovenpå eller høy på pæra, utdyper hun.

- Eller med tanke på klitoris. Mange jenter kan føle at det er en tabu ting og at det er ubehag rundt det. Men det er viktig at vi som har en plattform ytrer oss.

Les også: Ulrikke Falch: - Det er viktig å fjerne stigmaet rundt ordet feminist

- Jeg har verdens kjedeligste kjærlighetsliv

Den siste tiden har det også dukket opp diverste medieoppslag om mulige romanserykter mellom Astrid og blant annet de mannlige skuespillerne i Skam. Hun avkrefter ryktene, men tar seg ikke nær av at det blir snakket om:

- Det er jo klikkbasert, men jeg har jo lyst selv til å vite hvem Selena Gomez og Katy Perry dater. Så folk synes sikkert det er interessant, og da er det jo noe man må skrive om. Det er ikke noe jeg går og føler på og synes er kjipt.

Astrid sier hun har verdens kjedeligste kjærlighetsliv, men bryr seg ikke om ryktesaker som spekulerer i mulige romanser mellom henne og andre norske kjendiser.

Hun legger til:

- Det er jo litt spennende, for jeg har verdens kjedeligste kjærlighetsliv. Så jeg blir litt sånn endelig så skjer det noe, det er det nærmeste jeg kommer å ha et eller som foregår!

- Hvordan da?

- Jeg har ikke tid. Jeg reiser jo hele tiden og er veldig glad i å være singel og bare tenke på meg selv og forholde meg til meg selv.

- Hva er det rareste ryktet eller påstanden du har hørt om deg selv i sosiale medier?

- Jeg kan få snaps av venninner som er på fest i Nord-Norge og der sitter det en gutt der som snakker om at vi har rotet og ikke vet at vi er venninner. Men det er veldig komisk for da pleier jeg å svare, og da blir de flaue.

Les også: Astrid S og Skam-Chris dukket opp på settet til Fanny Andersen