Astrid-Helen Holm blir ny Side2-redaktør

Astrid-Helen Holm (25) er ny redaktør for Norges største kvinnemagasin på nett, Side2.no.

- Supergøy! Jeg er veldig gira. Side2 er en merkevare jeg er stolt av å få kunne jobbe med, sier hun.

Side2.no har ukentlig 700.000 lesere på mobil og 550.000 på desktop og nettbrett.

- Journalistisk talent

- Astrid-Helen er et stort journalistisk talent, og jeg tror hun kommer til å lage et lesverdig Side2 for alle yngre kvinner, sier Nettavisens sjefredaktør, Gunnar Stavrum.

- Side2 har vært en viktig og stor suksess for Mediehuset Nettavisen, og nå satser vi enda sterkere på å slippe unge kvinner til orde – ikke bare i redaksjonen, men også blant de mange hundre tusen bloggerne på blogg.no.

Dette er vår nye redaktør, Astrid- Helen Holm @astrid_helen 😍👊🏻👏🏻 følg med på Side2 framover, det blir sjukt bra! En video publisert av Side2 (@side2no) mandag 09. Jan.. 2017 PST

Blir mer lekent og jentete

I fremtiden vil det være mindre saker på Nettavisens forside, fordi Side2 blir et mer selvstendig magasin, først og fremst rettet mot unge kvinner.

Astrid er med dette klar for å videreføre magasinets verdier, men i en oppdatert form, og vil gjøre Side2 enda mer lekent, jentete og underholdende.

- Nye Side2 skal være «go-to»-nettstedet til unge kvinner som er opptatt av mote, skjønnhet, trening, helse, underholdning og sosiale medier, sier Astrid og påpeker.

- Magasinet skal gi jentene innblikk i hva som skjer i livene til favorittbloggerne deres, like mye som det skal gi dem de aktuelle nyhets- og debattsakene. Vi skal også gi kreativ og morsom input på livsstilstemaene man bryr seg om som ung kvinne i 2016, sier hun.

Astrid tar over som redaktør etter Vibeke Johnsen, som har vært Side2-redaktør siden februar 2016. Hun går over i ny rolle i Nettavisen.

25-åringen har tidligere jobbet i VG, NRK og Smaalenenes Avis, men har de to siste årene jobbet i Mediehuset Nettavisen som journalist og vaktsjef. I tillegg blogger hun.