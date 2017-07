Ariel Winter: - Å gå i shorts og singlett gjør meg ikke til en hore

(SIDE2): Er det noe vi i Side2 har fått nok av, så er det de som kritiserer andre menneskers utseende og kropp, såkalt «body shaming». Er det ikke den ene som får gjennomgå, så er det den andre.

Heldigvis er kjendisene ganske gode til å slå tilbake når de mener noe er urettferdig.

Denne gangen er det Ariel Winter (19) som mener hun har blitt behandlet urettferdig, etter at hun ble stemplet som en «oppmerksomhetssøkende hore» etter å ha ikledd seg shorts og singlett for en kveld ute sammen med venner.

Det var også de som mente at hun hadde «skvist» seg in i shortsen, og at hun burde ha latt være.

Squad💰

19-åringen fant seg slett ikke i det, og på Twitter ber hun nå kommentatorne om å «la unge kvinner være i fred».

- At jeg har på meg shorts og singlett gjør meg ikke til en hore. Jeg er en helt vanlig jente. Jeg «skviser» meg heller ikke inn i noe som helst. Shortsen min passer meg helt fint, og det jeg driver med er helt greit. Jeg ber dere om å la unge kvinner få være i fred, skriver hun.

Selv om Ariel ser ut til å ofte bli forfulgt av hatkommentarer og blir kritisert for å vise for mye, så er det også andre som skryter av den uredde 18-åringen.

Flere omtaler stjernen som et positivt forbilde for unge kvinner og at det er flott å se at hun står opp for det hun mener er urettferdig.

- Dette er til dere jenter som blir mobbet - du ber ikke om noe bare på grunn av hva du har på deg. Og aldri tro at du fortjener negative tilbakemeldinger bare for det du er kledd i. Det er sykt, har hun tidligere uttalt til Style.Mic.



#yourbodyisYOURS

Nylig tok den svenske advokaten Elisabeth Massi Fritz opp noe av det samme temaet, i og med at hun forsvarer mange kvinner som er blitt voldtatt. Hun har sett seg lei op språket som blir brukt i retten, og påpeker at voldtekt ikke skjer på grunn av klesdrakt!





