Ariana Grande viser seg for første gang på seks måneder

Vi har ikke sett så mye til sangeren Ariana Grande (24) på en liten stund, noe som får oss til å lure om hun har noe nytt på lager 🤔

Natt til søndag viste hun seg frem for aller første gang på seks måneder på Instagram story sammen med sin kjæreste Mac Miller. Ariana rocket platinablondt hår, en off-shoulder kjole og noen lekre høye støvletter.

Sist gang vi så 24-åringen var under en veldedighetskonsert i Charlottesville, Virginia i 2017 sammen med Pharrell Williams. Ifølge Teen Vogue ble Ariana ble hyllet for sin inspirerende tale i kjølvannet av den kontroversielle demonstrasjonen utført av høyreekstremister i Charlottesville.

- Å være en del av en generasjon som nekter å blir tiet hjel, betyr så uendelig mye for meg. Jeg er så stolt. Fortsett å bruk stemmene deres og gjør verden til et tryggere sted for hverandre, sa Ariana under konserten.

Flere amerikanske melder at 24-åringen skulle opptre under årets BRIT Awards, der hun skulle dedikere sin opptreden til ofrene i Manchester-angrepet i fjor sommer. På grunn av sykdom måtte hun avlyse, og Oasis frontmann Liam Gallanger erstattet Ariana.

