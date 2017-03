Ariana Grande har flere følgere enn Taylor Swift på Insta

# 1 most followed er selvsagt fremdeles Selena Gomez. I februar takket hun også fansen for sine 110 millioner Instagram-følgere. Nå har hun forresten 115 millioner!

I og med at Selena har trona toppen siden 2016, har kampen vært om Instagrams andreplass.

Et innlegg delt av Selena Gomez (@selenagomez) fredag 17. Mars. 2017 PDT

I want to thank Rob Haskell for writing my story. I was a little nervous at how honest I was but you depicted where I'm at perfectly. I'm so grateful @voguemagazine @mertalas @macpiggott ❤️ Et innlegg delt av Selena Gomez (@selenagomez) torsdag 16. Mars. 2017 PDT

Den amerikanske artisten Taylor Swift (27), kjent for låter som «We are never ever getting back together» og «You belong with me» har lenge holdt plass nummer to, men nå har Ariana Grande (23) sneket seg forbi.

Status er: Taylor: 99,5 millioner følgere og Ariana: 101 millioner følgere.

Night💋 @gettyentertainment @versace_official Et innlegg delt av Taylor Swift (@taylorswift) søndag 05. Feb.. 2017 PST

Thanks Houston 💋 And @versace_official for making this outfit situation 💕💕💕 @gettyentertainment Et innlegg delt av Taylor Swift (@taylorswift) lørdag 04. Feb.. 2017 PST

Ariana debuterte med albumet «Yours Truly» i 2013, og kom i 2014 ut med «My Everything». Hvorfor folk er blitt mer interessert i 23-åringen akkurat nå, handler nok om musikken. Ariana er på turnè i disse dager, og er derfor mer aktiv i sosiale medier - noe som gir flere følgere på Insta.

Sacramento, I love you. Thank you so much!! Et innlegg delt av Ariana Grande (@arianagrande) mandag 27. Mars. 2017 PDT

👽♡ 🙏🏼 Et innlegg delt av Ariana Grande (@arianagrande) lørdag 25. Mars. 2017 PDT

We look like infants @larryfisherman 🎂 I love you #4yearsofTheWay #thisissocheesy #fuckit Et innlegg delt av Ariana Grande (@arianagrande) lørdag 25. Mars. 2017 PDT

Seattle ♡ 🙏🏼 🌑 Thank you so much Et innlegg delt av Ariana Grande (@arianagrande) torsdag 23. Mars. 2017 PDT

💛 Et innlegg delt av Ariana Grande (@arianagrande) onsdag 22. Mars. 2017 PDT

💡♡ 🌑 Et innlegg delt av Ariana Grande (@arianagrande) torsdag 16. Mars. 2017 PDT

