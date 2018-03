BJØRVIKA, OSLO (SIDE2): Anniken Jørgensen (21), bedre kjent som «Annijor», har rukket å være med på flere sesonger av Bloggerne, og i den nye sesongen får vi nok et gjensyn med henne.

I løpet av det siste halvåret har Anniken rukket å komme godt i gang med sin aller første bok, reist verden rundt og opplevd kjærlighetsbrudd - på nytt. I forrige sesong av Bloggerne fikk vi et innblikk i Annikens forhold til sin daværende kjæreste Anders Gran og deres brudd.

Les også: Brudd mellom Anniken Jørgensen og Anders Gran

🖤 A post shared by A N N I J O R (@annijor) on Apr 18, 2017 at 9:50am PDT

Når Side2 møter Anniken i forbindelse med den den kommende premieren på den åttende sesongen av Bloggerne, forteller 21-åringen at kjærlighetslivet fortsatt er like ustabilt:

- Det blir mye følelser i kommende sesong. Jeg har skjønt at jeg kanskje gråter enda mer enn Kim Kardashian. Seerne kommer til å få et tettere innblikk i det vanskelige forholdet mellom meg og Anders. Dere får også se meg slite med å finne veien tilbake til meg selv, sier Anniken til Side2.

Turbulens med eksen

Anniken har vært åpen om sitt kjærlighetsliv så lenge de fleste kan huske, og forholdet mellom henne og Anders har ikke gått forbi ubemerket. Til tross for ønsket om å beholde ekskjæresten i livet sitt, innrømmer Anniken at valget har ført til utallige turbulens.

- Det kommer alltid til å være slik mellom oss. Vi har vært usikre på om vi skal være sammen med hverandre eller ikke, men har til syvende sist gått for å ikke være kjærester. Det er veldig slutt mellom oss, kan man nesten si.

Anniken forteller videre at det er rart at et kjærestepar lenger ikke skal kjenne hverandre etter at man har bestemt seg for å gå fra hverandre. Det er noe hun selv har kjent på.

- Jeg prøver å holde på vennskapet vårt, noe som ender opp i at vi blir kjærester igjen. I bunn og grunn er det en dårlig idé, og vi gjør det slutt - på nytt.

Anniken Jørgensen under pressemøte for den åttende sesongen av Bloggerne.

- Holdt på å lyve til venninner om han sov hos meg eller ikke

21-åringen forteller at hun har mer kontroll på kjærlighetssorgen nå enn hun har hatt tidligere. Likevel innrømmer hun at det er ubehagelig å være frem og tilbake når det kommer til ekskjæresten sin.

- Jeg husker at det var en liten periode der jeg holdt på å lyve til venninner om han sov hos meg eller ikke, fordi jeg var så flau over meg selv. Man føler seg som den svake opp i det hele. Noen ganger synes jeg det er greit også.

- Synes du at det er ubehagelig å blottlegge denne delen av sitt liv på TV-skjermen?

- Det har vært litt kleint, spesielt når jeg synes at jeg oppfører meg litt som en bitch. Men det er min måte å beskytte meg selv på.

Bloggeren forteller at hun kan virke hard til tider, noe hun ikke liker å se på TV-skjermen.

- Men, det er sånn man reagerer når man er såret.

Videre forteller Anniken at hun savner nærheten aller mest.

- Det handler mye mer enn bare kyssing, klemming og sex. Jeg savner at noen ligger inntil meg, at noen ligger ved siden av meg.

Tips for å komme over et brudd

Når Side2 spør bloggeren om konkrete råd om hvordan man kommer over et vanskelig kjærllighetsbrudd, ler 21-åringen og innrømmer at hun har mange, men selv ikke klarer å følge dem.

- Det første og siste er at man bare må holde seg unna. Har du gjort det slutt, og det er en grunn til det - er man nødt til å holde seg langt unna.

Les også: 5 stadier du går gjennom ved kjærlighetssorg

Videre råder Anniken at man burde ty til blokkering om man må, selv om man ikke har lyst.

- Det går ikke an å være venn med en ekskjæreste. Det går ikke an å ha «god stemning» over en lengre periode. Min første ekskjæreste gjorde det med meg, og det var helt jævlig.

Den kommende sesongen av Bloggerne har premiere 2. april på TV 2 Livsstil og TV 2 Sumo.

Mest sett siste uken

Del denne artikkelen