Annijor: - Det er en overfladisk bransje

Anniken Englund Jørgensen (20), best kjent som bloggeren «Annijor», skal på eventet «Årets stylista» i kveldens episode av TV 2-serien «Bloggerne».

Hun er forkjøla og ikke i form, og innrømmer at hun ikke er så glad i slike eventer i utgangspunktet

- Det er en overfladisk bransje. Det er mye småprat og jatting, sier Anniken og påpeker:

- Det er pisskjedelig.

Anniken er en av ni deltakere i TV 2-serien «Bloggerne».

Kjent for kjærlighetssorgen



I mandagens episode blir vi kjent med Anniken fra Drammen, som blogger under Annijor. Hun har blogget siden hun var 15 år gammel.

20-åringen er blitt et kjent navn, og ansikt, fordi hun i utallige medieoppslag og bloggposter har gått hardt ut mot klesindustrien og kjedebutikkene i Norge, og spesielt H&M. Hun har deltatt på Aftenposten sin TV-serie «Sweatshop», som mottok Gullruten-pris for beste reality.

LES MER: Nå spres Annikens kamp mot kleskjedene seg til utlandet

Fresh mornings Et innlegg delt av A N N I J O R (@annijor) torsdag 23. Feb.. 2017 PST

Men Anniken er minst like kjent for å skrive om kjærlighetssorg og depresjon. Hun slet med dette i over ett år, og ble også syk av kjærlighetssorgen. Bruddet var så smertefullt at hun måtte flytte.

- Det var en smerte jeg ikke ante fantes , har hun tidligere sagt til Side2.

I dag har Anniken kjæreste. Hun er sammen med Anders Gran.

Last night, wearing @delunalounge 🐾 Et innlegg delt av A N N I J O R (@annijor) fredag 17. Feb.. 2017 PST

I «Bloggerne» forteller Anniken at hun har det bra i dag, men at hun fremdeles har noen tøffe dager. Det går opp og ned, påpeker hun.

Kveldens episode handler også om Marna og Ørjan som er på ferie med familien.

Bloggerne vises på TV 2 Livsstil og TV 2 Sumo klokken 21.30.

