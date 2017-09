Anna Rasmussen etter Vixen Blog Awards: - Jeg er så skuffet, men mest sint

I torsdagens episode av Bloggerne står Vixen Blog Awards for tur.

Vixen Blog Awards regnes som den største og viktigste prisutdelingen for bloggere, og er et høydepunkt for mange hvor hele bransjen samles i Oslo.

Norges største blogger og Side2-blogger, Anna Rasmussen aka Mamma til Michelle, er nominert til prisen Folkets favoritt, men i serien kan vi se at Komikerfrue stikker av med tittelen.

- Jeg er så skuffet, men mest sint, sier Anna etter prisutdelingen.

På spørsmål i et intervju om hvorfor hun er skuffet, sier hun:

- Jeg vet hvor mange stemmer jeg har fått, så jeg var ganske sikker på at den ene prisen kom til å bli min.

Bloggerne sendes fra mandag til torsdag klokken 21.30 på TV 2 Livsstil og TV 2 Sumo.

I et intervju med Side2 forrige uke, sa Mamma til Michelle at det er en forskjell på hvordan hun er på bloggen og i serien.

- Jeg er bevisst på hvordan jeg fremstår i Bloggerne. På bloggen gir jeg blanke faen i hva jeg deler. Det er fritt fram der, og jeg kan virke kvass og brutal. Det er ikke den personen jeg egentlig er, uttalte hun til Side2.



Under Vixen Blog Awards tidligere i år, sendte Side2 live. Sjekk ut deler av sendingen under:

