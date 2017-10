Anna Rasmussen: - Jeg skal fjerne silikonpuppene

Side2-blogger Anna Rasmussen (21) aka MammatilMichelle, forteller i en video publisert på bloggen sin at hun kommer til å fjerne silikoninnleggene sine.

– Jeg velger å gjøre dette – ikke for å være et godt forbilde, men jeg deler det for å være et bra forbilde. Det er sikkert noen som synes det er feil, og det er helt i orden, sier Anna i videoen.

Holdt silikonen hemmelig i fire måneder

Anna Rasmussen kommer til å fjerne silikoninnleggene sine. Her er hun på Kjendisgallaen i 2015.

For to år siden tok toppbloggeren silikon, og forteller at hun holdt det hemmelig i fire måneder.

– En av de feilene jeg gjorde var å skjule at jeg har tatt silikon for to år siden.

Hun sier hun ønsker å vise med videoen at silikon ikke alltid er en bra løsning.

– Jeg er et menneske, jeg gjør feil, enten jeg gjør det med vilje, eller om jeg gjør det med en annen hensikt, eller at jeg rett og slett ikke mener det, starter hun videoen med å si.

Tilbake etter pause

MammatilMichelle har akkurat gjort comeback etter en bloggpause der hun skrev at hun ga seg på topp i september.

I forbindelse med lanseringen av boken sin, Naken, fortalte hun til publikum på lanseringsfesten at hun ville komme tilbake så snart det føles riktig.

- Akkurat nå har jeg tenkt å ta tiden jeg trenger, uttalte hun.

Nå er a' mor tilbake på ordentlig, ser det ut til - og det er vi glade for! 👏👏👏

Les også: Anna Rasmussen reagerer sterkt på Bloggerne-klipp - mener hun blir fremstilt feil

Og denne: Bokaktuelle Anna Rasmussen: - Jeg kommer tilbake så fort jeg føler det er riktig

Mest sett siste uken

Del denne artikkelen