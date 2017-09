Anna Rasmussen: - Jeg er over middels lykkelig akkurat nå

- Jeg er over middels lykkelig akkurat nå, det er ikke noe jeg bare sier. Det er noe man føler på hele kroppen. Man går rundt og er emosjonell, sier blogger Anna Rasmussen i TV 2-programmet «Bloggerne».

Jan Lossius fridde i februar i år.

I kveld gis det tilbakeblikk til hvordan Jan fridde tidligere i år, og hva det nyforlova paret gjorde dagen etter frieriet i Kragerø.

- Det er helt fantastisk. Jeg gleder meg til å gå forlova en stund før det faktisk blir bryllup og en stor feiring, sier blant annet Norges største blogger.

Her bryter Kristine Ullebø sammen på sin egen fest

Det var under en kjærestetur på hotell i Kragerø at Jan fridde til Anna. Paret har kjent hverandre i flere år, og har i lang tid vært gode venner. Det begynte å gå rykter om at de var mer enn bare venner da de dukket opp sammen på Kjendisgallaen i 2015.

Jan og Anna er aktuelle med sesong 7 av Bloggerne.

Bloggeren har to barn fra et tidligere forhold, Michelle og William. I fjor ble Jan og Anna foreldre til sitt første barn sammen. Lucas ble født i oktober.

Bryllupet til MammatilMichelle avlyst



Selv om Anna var i lykkerus etter frieriet, varte ikke forlovelsen lenge. I august i år meldte hun i en bloggpost at bryllupet ikke blir noe av.

- Det finnes flere ting og sider av livet vårt som ikke kommer frem offentlig, og det er jo kun en brøkdel som kommer frem. Jeg syns derfor det er utrolig trist og vondt å få all den dritten mot meg, uten at dere egentlig vet hva som skjer. For alt dere vet så er det flere ting som er blitt avlyst den siste uken. Jeg bekrefter med dette at bryllupet er avlyst/utsatt, skriver hun.

Les hele innlegget her: Bryllupet er avlyst

«Jeg orker ikke mer»



Det er ikke bare bryllupet som er blitt satt på hold den siste tiden, også bloggen tar en pause. I helgen kom Anna med beskjeden «Jeg gir meg på topp», hvor hun sterkt antyder at hun skal slutte å blogge.

Hun ønsker imidlertid ikke å kommentere beskjeden overfor Side2.



Denne uken er Anna aktuell med bok. Hun slipper «Naken», med lanseringsfest førstkommende fredag.



Anna Rasmussen etter Vixen Blog Awards: - Jeg er så skuffet, men mest sint

Mest sett siste uken

Del denne artikkelen