Anna Rasmussen: - Det er ikke den personen jeg egentlig er

Anna mener hun fremstår mer som seg selv på TV, enn bloggen.

Søndag delte hun et blogginnlegg med tittelen «Det er ikke en ting damer ikke kan», hvor hun la vegg til vegg teppe på gulvet i bar overkropp. Dagen etter eksploderte det blant Norges bloggere. En rekke bloggere fulgte opp saken, med innlegg om toppløshet, kritikk og likestilling.

KonaTil skrev om «Oppussing med puppene ute», Sofie Nilsen dro saken videre til å omhandle likestilling, og Martine Halvorsen kastet klærne i et humoristisk innlegg. Martine tok saken deretter videre og påpeker at vi har viktigere ting å ta oss av enn å kle av oss.

MammatilMichelle svarte med å dele flere videoer om nakenhet, før hun onsdag la ut promo om sin egen bok, «Naken», som slippes i september.

Når Side2 møter Anna torsdag i forbindelse med en ny sesong av «Bloggerne», nekter hun å snakke om nakenkritikken. Men hun hevder at hun er en annen person når hun skriver, enn hvordan hun er i virkeligheten:

- Jeg er bevisst på hvordan jeg fremstår i Bloggerne. På bloggen gir jeg blanke faen i hva jeg deler. Det er fritt fram der, og jeg kan virke kvass og brutal. Det er ikke den personen jeg egentlig er, sier Anna til Side2.

«MammatilMichelle»-bloggeren mener hvordan hun fremstår på TV er nærmere sannheten.

- Live-personen av Anna er mer trivelig, sier hun og ler.

Om debattene hun skaper med jevne mellomrom, har bloggeren dette å si:

- Det er alltid noen som lager oppstyr rundt det jeg skriver, og det er egentlig positivt - så lenge de har et poeng. Men når ting blir usakelig, så synes jeg ikke noe om det.

Anna, forloveden Jan Lossius, datteren Michelle og sønnen William har vært med i Bloggerne tidligere. I forrige sesong ble Lucas født.

- Dette blir den beste sesongen å følge for oss selv, de vi kjenner og også de som følger oss. Det skjer mye. Jeg og min lille familie er med, og vi har nesten to episoder for oss selv. Det er gøy.

Jan Lossius fridde til Anna tidligere i år. I Bloggerne får seerne vite mer om frieriet.

Bloggeren lover også innblikk i nye sider av seg selv.

- Jeg viser alltid nye sider. Denne sesongen blir jeg fridd til, og det i seg selv er spesielt. Også blir det en mer Anna-sesong, og ikke så mye fokus på mammarollen. Det blir mer av meg personlig, sier hun og legger til:

- Det tenker jeg er viktig fordi jeg har brukt mye av det siste året på å bli kjent med meg selv, som også har vært en del av bokskrivingen.

I sesong 7 av Bloggerne får vi videre se at familien på fem drar på ferie, og også et privat innblikk i hverdagen med tre barn.

- Det blir alltid tårer og latter. Det er TV, men det er også ekte.

Sesong 7 av Bloggerne har premiere mandag. Kristine ”krisssy” Ullebø, Anniken ”Annijor” Jørgensen, Anne-Brith Davidsen, Marna ”Komikerfrue” og Ørjan Burøe og Espen Hilton er med å årets sesong,

