Ann Marielle Lipinska sjekker inn på Paradise Hotel

Denne uken er det klar for en ny deltaker til å sjekke inn på hotellet, og det blir ingen ringere enn Ann Marielle Lipinska fra Paradise Hotel 2014 som kommer for å lage enda mer liv og leven på hotellet.

Ukens tematikk er Game Of Thrones, og det blir flere intriger og dramatikk som kan snu hotellet opp/ned for de gjenværende deltakerne. At Ann Marielle har fått rollen som Deanerys Targaryen, eller Khaleesi, er en selvfølge mener 28-åringen.

- Begge to er veldig glad i å temme drager. Jeg har temmet et par drager i mitt liv, forteller Ann Marielle i portrettintervjuet sitt.

Spent gjeng i det den nyeste deltakeren sjekker inn



Videre forklarer Ann Marielle at Khaleesi er en prinsesse som er selvstendig, utholdende og går sin egen vei.

- Hun gjør akkurat som hun vil. Det er jo derfor vi har så mye til felles.

28-åringen understreker tydelig at hun ikke er på ferie, men for å skape litt liv på hotellet.

- Det blir show, drama, kaos og folk kommer til å gå av skaftet.

28-åringen fra Bergen blir årets siste «legende» som sjekker inn sammen med Isabel Raad og Mathias Alexander Pettersen. Carl Aksel Jansen, som var en av fire «legender», ble stemt ut.

