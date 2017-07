Angelina Jolie slår tilbake mot kritikken

Angelina Jolie svarer på kritikken hun har fått etter å ha utsatt fattige, kambodsjanske barn for en omstridt lek under filmingen av «First They Killed My Father».

Barn fra barnehjem og slumskoler i Kambodsja medvirket i hennes siste film. Under filmingen av en av scenene fikk barna stjele en sum kontanter. Deretter ble de jaget av regissøren og til slutt tvunget til å gi fra seg pengene.

Jolie fortalte selv om metoden i et intervju i magasinet Vanity Fair.

Les også: Brad Pitt snakker ut om alkoholmisbruk som førte til skilsmissen

Angelina Jolies scene vakte avsky



Måten scenen ble filmet på vakte avsky hos flere lesere og mange har kritisert den berømte filmstjernen på sosiale medier for å ha utnyttet utsatte barn.

Men i en uttalelse til Huffington Post sier Hollywood-stjernen at sitatene i Vanity Fair er tatt ut av sammenheng. Barna skal ha vært klar over at leken var på liksom og bygde på en scene i filmen. Ifølge Jolie skal også foreldrene og de ideelle organisasjonene ha vært på filmsettet.

Det er ikke første gang den berømte filmskuespilleren får kritikk i forbindelse med denne filmen. Human Rights Watch (HRW) refser Jolie for å samarbeide med det undertrykkende regimet i Kambodsja.

Jolie er både regissør og produsent av Netflix-produksjonen «First They Killed My Father: a Daughter of Cambodsja Remembers». Filmen er basert på forfatteren Loung Ungs memoarer om livet som barnesoldat under Røde Khmers regime i Kambodsja i 1975.

Del denne artikkelen