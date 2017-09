Angelina Jolie bekrefter at hun skal være med i «Maleficent 2»

De siste årene har Angelina Jolie for det meste fokusert på regikarrieren sin, men nå blir hun å se på skjermen igjen i Disneys «Maleficent 2», skriver Cosmopolitan.

Det var i et intervju med Deadline at hun avslørte nyheten og ga fansen håp om et bra comeback under Telluride Film Festival.

- Vi har jobbet med manus og dette kommer til å bli en sterk oppfølger, sier hun.

Angelina uttalte også at hun i tiden som kommer vil holde på mer med skuespill igjen.

Det siste året har hun tatt fri for å ta seg av barna sine.

- Når det føles ut som om det er tid til å gå tilbake på jobb, vil jeg klare å gå tilbake på jobb, sier hun.

Angelina Jolie som Maleficent i Disney-suksessen fra 2014.

- Hjemme har de trengt meg. Jeg håper [å kunne starte å jobbe igjen] i månedene som kommer.

Forrige uke kom nyheten om at Disney jobber med å lage en oppfølger til den superpopulære «Maleficent» fra 2014. Nyheten ble imidlertid sluppet før det var sikkert at Angelina Jolie, som spilte heksa Maleficent, skulle medvirke i prosjektet.

