American Music Awards: Christina Aguilera gjorde en hyllest til Whitney Houston, og folk ble ikke særlig begeistret

En musikkprisutdeling er ikke komplett uten en ordentlig hyllest til noen av de viktigste og mest innflytelsesrike artistene som finnes i vår livstid.

I år ble den avdøde kontroversielle sangeren Whitney Houston minnet for sin påvirkningen sin på amerikansk musikkhistorie. Christina Aguilera fikk æren å opptre med noen av låtene som Whitney Housten er mest kjent for.

Les mer: Christina Aguilera har farget håret rødt

De fleste som har stått på en scene, vet at det ikke alltid er like lett å treffe alle toner perfekt, men Christina bommet nokså grovt da hun skulle hive seg inn i refrenget på allsangklassikeren💔

Det kan være at Christina selv syntes at hun gjorde en bra jobb, men fansen på Twitter var helt klart uenig.

De fleste følte seg slik:

This is how a lot of people are feeling about Christina covering ICON Whitney Houston at the #AMAs pic.twitter.com/nMsYNavkhr — Johnny.J (@YourBlackDragon) November 20, 2017



Noen mente at det fantes to forskjellige syn av Christinas opptreden:

There's two types of people:



Those who appreciate music and true tributes to black artists.



And those who unfortunately thought that Christina Aguilera did a great job saluting Whitney Houston. #AMAs — Ernest Owens (@MrErnestOwens) November 20, 2017



Andre lurer på hvem som bestemte seg for at Christina skulle dekke hyllesten til Whitney:

#AMAs No disrespect to Cristina Aguilera but this is Whitney Houston we're talking about. Was Jennifer Hudson busy? pic.twitter.com/GbVyQ55hgM — Grace Mahoney (@GraceMahoney26) November 20, 2017



Seriøst - hvem foreslo Christina? Det lurer vi også på!

Me lookin for the person who suggested Christina Aguilera to do the Whitney Houston tribute.. #AMAs pic.twitter.com/tcd3UsF5A4 — sweetpea. (@truecaity) November 20, 2017



Les også: Gravid Pink deler toppløsbilde mens datteren koser på

Til og med Pink ble litt forvirret av hele opplegget:

P!nk's face during Christina Aguilera's Whitney Houston tribute has me rolling on the floor. #AMAs pic.twitter.com/a8y160BRyE — keaton bell (@keatonkildebell) November 20, 2017



🤷

Ikke alle var begeistret under Christina Aguileras tolkning av 'I Will Always Love You' av Whitney Houston



Vi håper at American Music Awards klarer å vinne hjertene på seerne neste år med en artist som kan tolke Whitney Houston bedre enn Christina.

Bedre lykke neste gang, og vi håper at Christina kommer sterkere tilbake ved en senere anledning! 🙈

Les også: Slik så stjernene ut under årets American Music Awards



Les også: Her er vinnerne av American Music Awards 2017

Mest sett siste uken

Del denne artikkelen