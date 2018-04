Amalie Snøløs: Frøken all in!

Amalie Snøløs er ei sånn jente som det tar deg akkurat to minutter å finne ut at ikke evner å være noe annet enn seg selv. Hun er snakkesalig og bestemt når hun åpner munnen. Det er klar tale fra første sekund, det være seg romling i magen («magen min lager MASSE rare lyder») eller botox («jeg vil ikke gjøre det og tror årene vil elde meg fint») som er tema. Derfor er hun enkel å snakke med.

Mange vet hvem Amalie er, men for mange andre er hun et ukjent fjes. I alle fall enn så lenge. Deltakelsen i reality-serien Farmen på TV2 i fjor ga henne plenty oppmerksomhet, og nå har hun over 100.000 følgere på instagram. Det lyse håret og de isblå øynene er Insta-materiale så det holder, og i dag lever Amalie av sosiale medier.

Nå har hun både en «proff» konto, og en personlig, der hun poster morsomme videoer eller det som i Amalies ord er «stygge eller teite» bilder. Selv om den proffe kontoen gir inntrykk av å ligne glansede sider i et motemagasin, er det rom for det ekte, også her. På en nydelig selfie har Amalie valgt å ikke retusjere bort kvisa på kinnet.

– Ja, så har jeg en kvise. Men for at unge ikke skal føle seg fæle med den ene kvisen eller de ti, tenker jeg det er fint å vise den fram, jeg. Det er jo helt normalt!

Hun er avslappet, og har et avbalansert forhold til seg selv.

– Jeg har tenkt mye på det. På Farmen satte jeg meg selv i en situasjon som få tør å vise seg i. Jeg gikk uten sminke og spadde møkk med et kamera i trynet. Det tror jeg ville vært spesielt for mange jenter. Men jeg kunne ikke brydd meg mindre, ikke da, og ikke nå, sier hun.

For der er den, den nonsjalante holdningen hennes, som gjennomsyrer både intervjuet og dagen på shoot for Det Nye.

– Jeg er tenkende, impulsiv og veldig engasjert. Også er jeg uredd. Jeg tør å si det jeg mener, og jeg tør å si imot. I det lange løp tror jeg at jeg får igjen for det. Det er viktig å ikke nikke og bukke til alt.

Lilla t-skjorte fra H&M, kr 199. Silketopp fra Moiré, kr 1350. Bukser fra Second Female, kr 1199.

Positiv pause

Oppfordringer fra kjentfolk gjorde til slutt at Amalie søkte på Farmen, tv-programmet der man lever som for hundre år siden, uten innlagt vann, strøm, tv og telefoner.

– Så ble jeg kalt inn til intervju. Og da var jeg meg sjøl, sier hun.

Så klart var hun det, og TV2 likte det de så. Selv var Amalie ved et veiskille. Hun var usikker på hva hun ville videre i livet.

– Farmen var en mulighet til å ta en pause fra alt, sier Amalie.

Det er bare du som taper på å ikke være deg selv.

- Hva trengte du pause fra?

– Forventningene som omgir oss. Å være ung i dag innebærer at det er mye å føle på, som presset til hva en skal studere, og forventninger til hvordan du skal være mot venner og familie. En pause hørtes godt ut, forteller hun.

Ikke alle synes det høres fristende ut å leve slik. Forståelig nok, for livet blir definitivt mer slitsomt når godene vi er vant til å ha, forsvinner.

- Det var en reell opplevelse av å leve uten teknologi. Jeg leverte fra meg telefonen dagen før vi dro på gården. Det var helt nydelig å være uten den, sier hun.

Det var ingen klokke å leve etter, som bestemte når det var tid for å stå opp, spise lunsj eller gå fra jobb. Amalie og resten av gjengen la seg når de var slitne, sto opp når de våknet, jobbet det de måtte for å få gården til å gå rundt. På kveldene tente deltakerne stearinlys og ble bedre kjent, uten kameraene.

- Ingenting var mer interessant enn personen du hadde foran deg, fordi det ikke finnes noen distraksjoner. Så jeg husker alt jeg har blitt fortalt, om hvor lenge de har vært med mannen eller kona, hvor de gikk på skole og slikt. Det var så godt for sjela. Jeg kaller det rehab fra alt stress verden byr på.

Amalie Snøløs fra shooten med Det Nye.

Fotball og bestefar

Amalie kom seg hele veien til finaleuka, og endte med tredjeplass.

- Hvordan var det å tape i semifinalen?

– Konkurranseinstinktet lever vilt inne i meg. Men da var jeg ganske lei. Jeg begynte glede meg til å komme hjem. De som var igjen da, er en del år eldre enn meg. Da vi dro, jublet jeg i båten med Gaute (Grøtta Grav, programleder, journ. anm.). Jeg var fornøyd med egen innsats, sier hun.

Hun er ikke redd for konkurranser. Amalie har spilt fotball hele livet, på de to høyeste nivåene de siste fem-seks årene. Hun har også vært innom landslaget.

– Jeg er fra en liten bygd som heter Birkeland på Sørlandet. Du blir på en måte litt skjerma i en slik bygd, og jeg trivdes veldig godt. På videregående flytta jeg til storbyen Kristiansand, sier Amalie og ler, før hun fortsetter:

– Jeg gikk på toppidrettsgymnas, kom med på landslaget og bestemte meg for å flytte til Skien for å spille for Urædd. Jeg følte meg voksen da jeg flyttet hjemmefra, forteller Amalie.

Jeg ville vise frem Amalie, og at jeg kunne leve i et spill.

– Så det var mitt liv… Kødda!

Hun ler kort, og er kjapt tilbake i fortellingen sin. Amalie vokste opp med moren sin, og besteforeldrene ble viktig for henne i tidlig alder.

– Bestefar tok vare på meg, og etter hvert fikk jeg en stefar og to småsøsken.

Hun skryter familien sin opp i skyene, og forteller varmt og inderlig om det nære forholdet til bestefaren.

– Han ble brått syk av en sjelden kreftform. Det var som en berg og dalbane, et øyeblikk skulle bestefar overleve kreften, i et annet øyeblikk skulle han ikke det. Det var veldig tøft. Jeg mistet ham da jeg var 18. Han ble 56 år gammel.

Amalie tilbrakte attenårsdagen med mamma, bestemor og bestefar hjemme hos besteforeldrene på Herrefoss. Mora glemte bløtkaka på kjøkkenet hjemme i Birkeland, men det gjorde ingenting.

– Det er den fineste bursdagen jeg har hatt, at vi fikk den dagen sammen. Jeg har en a tatovert på armen. Den står for Arild.

A post shared by AMALIE SNØLØS⚡️ (@amaliesnolos) on Mar 31, 2018 at 5:20am PDT

Modelldrømmer

Nå er fotballkarrieren lagt på hylla, og det er andre ting som gjelder. Etter Farmen ble hun kontaktet av et modellbyrå, og hun har vært i dialog med et produksjonsselskap om et potensielt prosjekt for TV. Hun har fått tilbud om alt fra Paradise Hotel til pornofilm.

– Jeg ville ikke bare skli inn i mengden på Farmen. Jeg ville vise fram Amalie, og at jeg kunne leve i et spill. Men at et modellbyrå skulle signere meg, eller at jeg skulle sitte her nå, på cover-shoot for Det Nye. Det er rart. I alle fall når jeg for noen år siden var telefonselger for Det Nye og andre blader. Kontrasten er stor, sier hun, før hun skyter inn:

– Jeg var en rå selger, forresten!

Amalie Snøløs fikk mye oppmerksomhet etter at hun deltok i fjorårets sesong av Farmen.

Da modellbyrået Idollooks og sjef Amar Faiz tok kontakt, ble hun først sjokkert. Hun er liten og petite, og tida som aktiv fotballspiller har gitt henne muskler.

– Amar så potensiale i en liten knott fra sørlandet. Det er ikke lenger sånn at det bare er plass for de høye og sylslanke i modellbransjen.

Hun har gitt klar beskjed om at hun ikke har tenkt å slanke seg for en modellkarriere. Nå syns hun drømmene som følger med modelljobbingen er fascinerende å få oppleve.

– Som modell er drømmen å jobbe for et stort merke, som Dior eller Armani. Vi får se, sier hun.

Det er spennende tider, og Amalie tar det meste på strak arm.

– Jeg er en independent woman. Har aldri følt at jeg må gjøre noe, selv om alle andre gjør det. I stedet for å tvile på meg selv, har jeg tvilt på menneskene som stiller det jeg opplever som urettferdige krav til meg. For eksempel hvis folk ikke godtar at jeg har tatt avstand fra å drikke meg full, at jeg ikke fester like mye, eller aksepterer valgene mine.

Amalie Snøløs fra shooten med Det Nye.

Bestemt, altså. Amalies mamma ble gravid tidlig, og i den lille bygda på Sørlandet, visste alle alt om alle.

– Mamma brydde seg ikke om hva andre tenkte om henne, i så ung alder. Det sier mye om henne, sier Amalie.

Hun har alltid vært trygg i seg selv, selv om også hun til tider har kjent på kjipe følelser. Men hun henter seg kjapt inn igjen.

– På videregående er det ikke lett. Det er mye kult som skjer, og ofte er det én kul gruppe, og resten er ikke i den kule gjengen. Men hallo, du ER kul, selv om du ikke er med dem som tror de er kule. Stol på deg selv, tør å vær deg selv.

A post shared by AMALIE SNØLØS⚡️ (@amaliesnolos) on Mar 16, 2018 at 10:02am PDT

Amalie sitter på enden av stolen og prater engasjert. Nesten som om hun holder en tale.

– Det er bare du som taper på å ikke være deg selv, for det tar lengre tid å finne ut hvem du er.

Hun ønsker at våre egne ønsker skal prioriteres, ikke alle andres meninger.

– Ikke gjør ting for alle andre, gjør det fordi du vil. Det syns jeg er viktig. Jeg tror mange unge er redde for å gå glipp av ting, mange strever etter å få med seg alt, er redde for å prøve, fordi de kan feile. Men vil du ikke heller ha feilet, enn å ikke ha prøvd.

Sminkefri

Amalie kommer usminket til fotoshooten vår, og er ikke stressa over at fotoshooten er nettopp det: usminka.

– På et tidspunkt tenke jeg mye på hva andre forventer. Jeg begynte sminke meg mer, og følte på det å passe inn. Mennesker er flokkdyr, vi trenger føle at andre liker oss.

Skoleårene på toppidrettsgymnas besto av trening, flere ganger om dagen.

– Det gikk opp for meg at uansett hva jeg gjør, vil det alltid være én som synes at jeg, Amalie, er en flott og bra jente. Det redder meg, det og vissheten om at det er bedre med ett ekte menneske i livet, enn ti falske.

Etter Farmen testet Amalie løshår og lange negler. Hun fant fort ut at det ikke var noe for henne.

Noen spør meg hvordan jeg tør. Det handler jo bare om å slippe tak i redselen for å ikke være perfekt hele tiden.

– Det var gøy å prøve, men jeg følte meg ikke vel. Jeg trenger ikke de tingene for å være meg, og jeg må ikke gå med sminke hver dag, for å føle meg bra.

Hun rusler gjerne rundt på det lokale kjøpesenteret i flip-flops, håret på snei og null sminke.

– Noen spør meg hvordan jeg tør. Det handler jo bare om å slippe tak i redselen for å ikke være perfekt hele tiden.

Sosiale medier har hun mange meninger om.

– En TV-reklame eller film er ikke den ekte verden. Det samme gjelder for sosiale medier. Jeg har ikke lyst til å være oppslukt av en verden som ikke finnes, da blir jeg aldri tilfreds. Så derfor sammenligner jeg meg ikke med den, sier hun.

Hun viser til Hollywood-stjerner og Kim Kardashian. Jobben deres er tross alt å være en merkevare.

– Deres univers er ikke mitt. Jeg har klart å distansere meg fra Kim Kardashian og den store rumpa hennes, fordi hun ikke lever samme liv som oss. De er kritiske til seg selv fordi de har en merkevare alle kjenner til. I vår verden trenger vi ikke ha det sånn, eller være sånn. Selv om jeg ser en jente med store flotte lepper, så trenger ikke jeg å ha det. Jeg har aldri følt jeg må ty til silikon eller rynkebehandlinger, og tror ikke jeg kommer til å føle på det behovet heller, forteller hun.

Amalie har en lillesøster på tretten år, og har gjort seg opp noen tanker om det å være et forbilde. Før var det lillesøsteren som så opp til henne. Nå skal hun ikke se bort i fra at noen av følgerne hennes beundrer henne på samme måte.

– Jeg har alltid tenkt på hva jeg har gjort og tatt bevisste valg. Nå har alle sett den usminka meg, og hvis noen synes jeg er et forbilde etter Farmen er det flott. De har sett en naturlig del av meg.

Blir satt i bås

Nå er det både arbeid med sommerens Palmesus, Instagram og modelljobbing som opptar hverdagen hennes. Amalie ønsker å studere, men det får bli i framtida. Nå er det nok annet gøy å ta tak i.

Jeg hadde sagt ja hvis Jenny Skavlan ba meg på date.

I fjor høst gikk det rykter om Amalie og skiløper Petter Northug, ene og alene fordi de begynte følge hverandre på instagram. I et intervju sa Amalie at hun hadde takket nei til en date med Petter, dersom han hadde spurt, fordi han «ikke var typen hennes».

- Hvilken kjendis hadde du takket ja til date med?

– Jeg hadde sagt ja hvis Jenny Skavlan ba meg på date. Hun er en flott dame, og jeg vil ha kule mennesker i livet mitt, jeg. Kanskje jeg skal spørre, hvis hun skiller seg en dag, sier Amalie og fniser litt.

Vi snakker om gutter og jenter, kjærlighet og forhold.

– Jeg vil ikke kalle meg bifil, men jeg kan bli utrolig opptatt av, og satt ut av hvor flott og pen en jente på gata eller instagram er. Så at jeg føler kjærlighet til mange damer – absolutt.

Denne saken sto på trykk i Det Nye 2/18, altså før det ble kjent at Amalie Snøløs og Herman Tømmeraas har blitt kjærester.

Les bakgrunn her: Amalie Snøløs og Herman Tømmeraas bekrefter at de er kjærester

Body fra H&M, kr 249. Jeans fra Monki, kr 400. Smykke fra Jane Kønig, kr 640.

Hun skjønner ikke helt hvorfor man er så opptatt av å plassere mennesker i bås.

– Jeg blir satt i bås hele tida fordi jeg er blond og litt søt. Jeg er ikke en bimbo. Jeg er en nerd, jeg liker tv-spill og fotball. Seksualitet er viktig å eie selv. For det første vet jeg ikke. Hvordan vet man om man er bifil? Kanskje jeg forelsker meg i en dame en gang, kanskje ikke. Men jeg tør å være åpen, sier hun.

- Hvilke egenskaper tiltrekkes du av?

– Jeg er glad i humor, og at noen kan utfordre meg. Jeg elsker personer som brenner for noe. Utseendemessig er jeg glad i fine øyne. De er vinduene til sjelen, vet du, sier hun og blunker litt.

❄️☃️ A post shared by AMALIE SNØLØS⚡️ (@amaliesnolos) on Dec 12, 2017 at 5:03am PST

Amalie ble singel rett før hun ble med på Farmen.

– Å være i et forhold er det beste i verden. Men jeg synes det er nydelig å gjøre akkurat som jeg vil, bli kjent med hvem jeg vil. Jeg tror det er lurt å oppleve begge deler som ung, for når du blir eldre har du lært å tilpasse deg andre mennesker. Det har jeg tenkt en del på, sier hun.

Hun liker å tenke og analysere det som skjer rundt seg. Hun er nysjerrig, ung og direkte i framtoning. Ei du blir fascinert av, som virker være en åpen bok, ikke har særlig filter og rett og slett gønner på – uansett hva det er hun foretar seg.

– Føler jeg en gnist, så kjører jeg på. Men går jeg 99 prosent inn for noe, synes jeg det er 100 prosent mislykka. Jeg må gå all in, jeg, ellers funker det ikke.

Amalies favoritter:

Plagg: Hjemmestrikka Skappel-genser

Antrekk: Shorts og sports-bh

Sko: Nike Huarache

Designer: Isabel Marant

TV: På Tur med Dag Otto, Hannibal og The Handmaid’s Tale

Musikk: Roy Wood

Mat: Mammas hjemmelagde pizza

Drikke: Vann med sitron

På instagram: @hermanflesvig

By eller strand: Strandferie!

Beste med våren: At vi går mot lysere tider

Vin eller øl: Øl

Hæler eller joggesko: Alltid joggesko!

Stilår: 90-tallet

