Alexandra Joner med ny låt: - Den handler om å være høy på en annen person

Artist og Side2-blogger Alexandra Joner (27) har akkurat sluppet låten «Kilimanjaro» på Spotify. Det er den første låtutgivelsen hennes siden «Bottoms Up» som hun gjorde i samarbeid med Mohombi i 2016.

Men hvor kommer navnet fra? Vi spurte Alex for å få noen svar.

- Den er inspirert av toppturen jeg hadde for et år siden. Det er en superhappy sommerlåt som handler om å være høy på en annen person, sier Alexandra til Side2.

Foreløpig vil hun ikke svare på om det blir musikkvideo i tillegg.

Og for dere som lurte: Ja, Alexandra har faktisk vært på Kilimanjaro. Bare sjekk ut dette:

Alexandra Joner på Kilimanjaro-tur.

Respekt. Men det hører også med til historien at hun nylig har vært med i «71 grader nord», så tøffe tak er tydeligvis ikke noen big deal for Alex.

Det kan du lese mer om på bloggen hennes her!

- Vi var en liten gjeng som var på Kilimanjaro-tur sammen som ikke kjente hverandre fra før.

- I løpet av turen ble det jo en greie at jeg måtte jo lage en låt som het «Kilimanjaro». Det begynte som en hyggelig spøk. Og så ble det plutselig virkelighet. Det er jo veldig gøy!

- Men hva skjer fremover, a'?

- Håper at folk elsker låten, så jeg kan opptre på VG-lista! Det hadde vært en liten drøm som hadde gått i oppfyllelse. Og hvs jeg får opptre der - da skal jeg lage show, da!

- Hva gleder du deg mest til?

- Jeg er jo veldig spent! Håper jo virkelig at folk liker låten! Og at de streamer den masse på Spotify. Det er det om gjelder - Spotify all day, everyday. Så gleder meg til å få den ut til folket.

Hør Kilimanjaro under: