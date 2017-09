Alexander Skarsgård kysset Nicole Kidman da han skulle motta Emmy-pris

Alexander Skarsgård (41) vant natt til mandag pris for rollen sin i HBO-serien Big Little Lies. Ingen overraskelse kanskje, for alle som har sett svensken i den mye omsnakkede og sykt populære miniserien.

Det som derimot har overrasket mange, var at skuespillerkjekkasen og motspiller Nicole Kidman (50) snek seg til et kyss på vei ned da han skulle motta prisen.

Og dét mens ektemannen hennes Keith Urban sto rett ved siden av.

Vi er skikkelig usikre i redaksjonen: Kysser Nicole Alexander? Kysser Alexander Nicole? Kysser de hverandre???

På Twitter er også folk forvirret:

Did anyone else find this a bit awkward, sitting right next to her husband? — Jenna Leon (@Jennerzleon) 18. september 2017

Confused. — Erin Djurickovic (@erinmargaret14) 18. september 2017

In other news, I mean why wouldn't you kiss Alexander Skarsgård if you had the chance? #NicoleKidman #AlexanderSkarsgard #EMMY2017 — heidi hanson (@heidelshanson) 18. september 2017





Det hører med til storyen at Alexanders nye mustasje er nesten like mye diskutert på Twitter som kysset:

#AlexanderSkarsgard, a God even with the creepy porn stache - and did he just kiss #NicoleKidman lips in front of the husband? 😍 — Bee (@BeeBopBumble) 18. september 2017

And I love this new look and moustache! Sexiest man alive #AlexanderSkarsgard https://t.co/Q6QslB6Xnz — biedrowski (@bidrek) 18. september 2017

Wow, what a beautiful man #alexanderskarsgard. That stache is sooooo fine. You've ruined it for all others. Oh and congrats on your win too. — J. Cameron Hollis (@CameronConcepts) 18. september 2017

Vi klarer ikke bli enig med oss selv her. Hva mener du???

