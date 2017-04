Albert ble avvist av jenta han hadde bedt på skoleballet - da gjorde Kylie Jenner dette

Kylie Jenner (19) ble akkurat vår favoritt-Kardashian/Jenner for alltid.

Hun steppet nemlig inn som daten til en videregåendeeleven Albert Choa da han nokså brutalt ble avvist av jenta han egentlig skulle ta med på skoleballet, skriver Independent.

Albert er elev ved Rio Americano High School i Sacramento i California.

Han ble ditchet da skolevenninnen han skulle gå med avviste ham, men sutret ikke. I stedet bestemte han seg for å be med seg Kylie Jenner.

Til hele skolens overraskelse, dukket hun opp på skoleballet og lagde totalt kaos.

Sjekk ut video under:

Med seg hadde Kylie venninnen Jordyn Woods, noe vi kunne se på Snapchat:

Kylie Jenner og venninnen Jordyn Woods i forbindelse med skoleballet i Sacramento.

Ifølge Independent filmet hun også til en episode av Keeping Up With The Kardashians, så fans kan forhåpentligvis få med seg hele opptrinnet ganske så snart.

This is Kylie jenners date pic.twitter.com/DRNSrwgCc7 — Ethan Dang (@ethandang_) 9. april 2017

Vennen til Albert skrev på Twitter:

«Tenk deg å avvise noen til skoleballet, og fyren som spurte deg ut ber med Kylie i stedet. Shout out til Albert Choa for comebacket.»

Vi kunne ikke vært mer enig. Creds til denne karen for å ha skikkelige baller og til Kylie for å være en dødskul date og stille opp!

