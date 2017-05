Aksel & Hef med ny låt: - Vi lot oss inspirere av Skam

Aksel og Hef er aktuelle med den nye låten «Skjulested». Vi tok en prat med gutta om musikken, forbudt kjærlighet, og hva de ville falt for hos hverandre!

- Hvorfor ble det forbudt kjærlighet som tema på den nye låten?



- Vi los oss inspirere av SKAM og skrev en historie om noen som må finne seg en skjulested for å være sammen. Det har bare blitt mer og mer fordommer og hat i samfunnet og vi ønsket å lage en sang om kjærlighet. Det trumfer alt og vi ønsket å lage en sang til de som er i et forhold de kan være åpen om. Temaet falt fort på plass da vi hadde funnet tittelen.

- Kan dere fortelle litt om hvordan «Skjulested» ble til?



- Vi satt i studio og gikk gjennom noen produksjoner. Det var en som skilte seg veldig ut og da begynte vi å skrive en passende tekst basert på noe Hef hadde startet på tidligere. For å løfte låten videre tok vi kontakt med Victoria for å synge på refrenget som løftet låten dit vi ville.

26.000 streams første dagen og topplisteplassering 😍 Tusen takk til alle som streamer oss og deler musikken!! Nå lager vi musikkvideo til "Skjulested" 🔥





- Hva er forbudt kjærlighet for dere?



- Forbudt kjærlighet er et bredt tema, med mange forskjellige historier. Vi ønsker at lytteren skal relatere til teksten med sine egne erfaringer. Norge har blitt et land hvor man kan bli kritisert for religion, legning, hvor man kommer fra og hva man gjør. For oss handler det om erfaringene man har hatt hvor man av ulike årsaker må holde et forhold man er i skjult fra venner og familie.





- Hva slags erfaringer har dere selv med dette?



- Vi har begge opplevd forbudt kjærlighet på forskjellige måter.



Aksel: - Jeg var forelsket i kjæresten til kompisen min en gang. Det var tøft å møte på henne hele tiden uten å kunne snakke om det til noen i kompisgjengen i frykt for at hun eller vennen min skulle få vite om det.

Hef: - Jeg hadde en kjæreste som hadde veldig konservative foreldre. Da hun hadde bursdagsfeiring med familien turte hun ikke å la meg komme fordi foreldrene ikke likte utlendinger. Det var en tøff opplevelse og noe jeg ikke ønsker at andre skal oppleve.

- Hvordan står det til med kjærlighetslivet deres for tiden?



Aksel: - Jeg er singel og tar ting som det kommer, dukker den rette opp så er jeg nok klar for kjærligheten.

Hef: - Jeg har kjæreste, vi har bodd sammen i 1 år og trives veldig med det. Vi har ingen som dømmer oss og det er en fantastisk følelse å kunne være i et forhold uten å måtte holde det skjult.

- Dere går mer «seriøst» med den nye låten. Hvorfor og hvordan føles det?



- Etter å ha streamet millioner av ganger og fått to singler streamet til gull ønsket vi å bruke muligheten vår til å ta opp litt mer seriøse temaer også. Vi har mye på hjertet vi vil fortelle og selv om vi jobber for å bli Norges beste festartister vil vi også vise at vi har flere sider av oss.

Vår neste singel heter "Skjulested" med oss på laget har vi med skjønne og flinkeste @victoriaanderseen 💯 Vi gleder oss til lansering!





- Hvilket kjærestepar er dere mest opptatt av om dagen?



- Hmm, vi er ikke så opptatte av slikt, men vi synes det er utrolig søtt å se Petter Pilgaard og Vendela sammen. Vi har sett en del artikler som tar opp aldersforskjellen, men det virker som at de driter i de negative kommentarene og det elsker vi!



- Kan dere gi tre tips til hvordan å faktisk finne den store kjærligheten?



- Vær deg selv og ikke stress med å finne personen. Den rette vil finne deg til slutt når du minst aner det.

- Hvis Aksel skulle falt for Hef, og motsatt, hvilke egenskaper ved hverandre hadde dere falt for?

- Haha! Det var et morsomt spørsmål.

Aksel: - Det kommer kanskje ikke så godt frem i musikken, men Hef er jævlig morsom. Hadde han vært litt flinkere til å lage mat hadde han vært drømmepersonen tror jeg.

Hef: - Må vel være smilet til Carl Aksel som hadde sjarmert meg i senk og alle de rå dansene han tar når vi spiller konsert.

