9 ganger vi skulle ønske vi hadde garderoben til Zendaya

Den amerikanske skuespillerne og sangeren Zendaya Coleman (20) er best kjent for rollen som Raquel «Rocky» Blue i Disney serien Shake it Up. Hun har også rollen som Micelle i kommende Spider-Man: Homecoming.

Utenfor filmverdenen er Zendaya også kjent for at hun ikke er redd for å stå opp for saker hun bryr seg om, som alt fra at hun er i mot retusjering i motemagasiner, til at hun har reagert kraftig på folk som spøker med voldtekt i sosiale medier: «Dette er forferdelig avskyelig og du burde skamme deg. Er dette virkelig hva min generasjon ser på som ok?», har hun tidligere skrevet på Twitter.

Altså, en kul dame, som også har kul stil.

Her er noen moteøyeblikk med Zendaya vi liker godt:



The Metropolitan Museum of Art Costume Institute Benefit Gala i New York i mai.

MTV Movie And TV Awards i år.

Dolce and Gabbana and New Vision Millenials Party.

Zendaya Coleman på vei til 'Good Morning America' i New York i fjor.

Glamour Women of the Year Awards i Los Angeles.

Zendaya Coleman under 13th Annual CFDA/Vogue Fashion Fund Awards i New York 2016.

