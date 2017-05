9 ballkjoler kjøpt på nett som ikke lignet på bildet i det hele tatt

Vi vet alle at det kan være risky business å handle klær på nett, og i alle fall når det er spesielle anledninger hvor du har lyst til å se perfekt ut.

Likevel må det være lov å lolle litt av shoppingsmellene andre har gått på, og det tenker vi at vi skal gjøre nå. Cosmopolitan har samlet sammen en nydelig bukett ballkjoler kjøpt på nett som ikke lignet på bildet i det hele tatt.

Selvfølgelig måtte vi ta litt inspirasjon fra denne fantastiske listen, og legge til noen eksempler vi fant på Twitter som rett og slett er TOPP UNDERHOLDNING.

Vær så god, og kos deg!

1. Kan umulig være samme kjole

Don't order your prom dress online from China kids!! pic.twitter.com/gJWLs9xbWY — Frances (@francescurrier) 20. mars 2017

2. Egentlig en slags plastpose?

as prom season comes around remember NOT to order your dress online😕🙄 pic.twitter.com/2CnXn0xcAD — Maria Kusior (@maria_kusior) 8. mars 2017

3. Læreren fra barneskolen ringte og ville ha tilbake sommerkjolen sin

If you're wondering if you should buy a prom dress that's made in China, don't- you will be highly let down😂😭😂😭😂 pic.twitter.com/KGUZtP6mjr — Alyssa Collins (@lyss399) 31. desember 2016

4. Gjennomsiktig topp som ikke er så veldig gjennomsiktig

when they say "don't order a prom dress online," they really mean dONT ORDER A PROM DRESS ONLINE pic.twitter.com/UcpRPrDHBB — ella (@ellashleyy) 13. april 2017

5. Ballkjolen til alle Galtvort-studenter som hører til Griffing (P.S. Hva skjedde med livet på denne?)

I LEARNED MY LESSON TO NEVER BUY A PROM DRESS ONLINE pic.twitter.com/DYJMpZHsgd — Chang (@sariarenee) 14. april 2017

6. Kjoleversjonen av en regnværssky

PSA: never order a prom dress online pic.twitter.com/SmiLoguFEK — Caitlin Townsend (@caitlinn_towns) 29. mars 2017

7. Trodde den var rød. Det som kom i posten er... lakserosa??

Don't ask me why I thought it would be a good idea to order a prom dress from China. No worries tho bc I already have a different one😂 #fail pic.twitter.com/kcOTWYrDwB — •Abby• (@abby_andr) 22. mars 2017

8. Spreke nipplecovers i alle fall

9. Spreke nipplecovers vol. 2

Prom dress fail... 😐😂 pic.twitter.com/TjjekjS6BG — Brooke Lynn Bridge (@BrookeTilton) 22. april 2016

