8 ting du kanskje ikke visste om julen

(SIDE2): Romjulen er her, og vi synger julesanger, spiser restemat og feier vekk barnåler fra gulvet.

De fleste av oss har en rekke juletradisjoner, og mange av disse stammer fra utlandet. Juletreet kommer fra Tyskland, julenissen er tyrkisk og polkagrisen er svensk.

Roald E. Kristiansen er førsteamanuensis i religionsvitenskap ved NTNU.

Ble innført ved lov



Har vi noen tradisjoner som er ekte norske? Roald E. Kristiansen er førsteamanuensis i religionsvitenskap ved NTNU. Han forteller at juletradisjonene sjelden er unike.

- Det skal godt gjøres å finne helt norske tradisjoner. De fleste juletradisjoner er allmenne og går igjen i ulike sammenhenger, sier han.

Jól har blitt feiret i Norge siden norrøn tid - og hvem vet hvor lenge før det. Den kristne julen kom til landet for over 1000 år siden, men man beholdt likevel mange av de gamle tradisjonene for selve feiringen.

- Julen ble innført ved lov i Norge av Håkon den gode midt på 900-tallet. Det mest «norske» i denne tradisjonen, var kanskje ølbryggingen - selv om man nok neppe var alene om å servere alkoholholdig drikke ved de store høytidsfestene, sier han.

Fjernet ikke gammel feiring



Men både i Norge og i resten av Europa var kirken klar på at folket skulle fortsette å feire jul slik man gjorde det før, men nå på en «kristen» måte.

- Det vil si at man drakk til ære for de nye himmelmaktene. Så de skulle ikke lenger skåle for Odin og Tor, men for Jesus og Maria. Man skulle ikke fjerne den gamle feiringen, men se til at man førte høytidsfeiringen videre i nye former, sier Kristiansen.

Et julekort fra cirka 1917.

Her er noen flere opplysninger du kanskje ikke visste om julen.

1. Engelske Henry Cole er regnet som den første som sendte julekort. Dette sendte han til bestemoren sin i 1843.

2. Lutefisk er en typisk norsk matrett, men den kommer opprinnelig fra Sør-Sverige og Nord-Tyskland.

3. I «Julekveldsvisa» får vi høre om jordmor-Matja. Hun er basert på en virkelig person som bodde på Ringsaker. Navnet hennes var Helga Johansen, og det var hun som tok imot Prøysen da han ble født. Men Prøysen valgte å kalle henne Matja i stedet for Helga i sangen. Grunnen var et Prøysens bestemor het Matja.

Du kan se et bilde av henne her.

4. Den britiske bibelforskeren Ian Paul mener å ha funnet ut at Jesus ikke ble født i en stall, men i et privat rom i andre etasje. Grunnen til at stallen kom inn i bildet, er en feiloversettelse.

5. Arkeologen Aviram Oshri mener at Jesus ble født i en annen by kalt Betlehem, og ikke den byen vi hittil har trodd. Denne byen ligger ti kilometer unna Nasaret, mens byen som er kjent som Jesu’ fødested ligger over 150 kilometer lenger sør. Oshri tror ikke Maria kunne reist så langt like før fødsel. Han har også funnet flere andre tegn som tyder på at Jesus ble født i en annen Betlehem. Les mer her.

6. Når vi ser for oss Jesu’ fødsel, ser vi for oss gjetere med sauer og tre konger rundt krybben. I Juleevangeliet (Lukasevangeliet) får vi høre om gjetere, men ikke om konger eller Betlehemsstjernen. I Matteusevangeliet får vi høre om «noen vismenn», men ikke hvor mange. Det står dessuten ikke noe om gjeterne.

7. Det var lenge uvisst hvor mange vise menn som besøkte Jesus. Det var først på 200-tallet at det ble bestemt at de var tre, fordi de hadde med seg tre gaver: Gull, røkelse og myrra.

8. De vise mennenes navn, Kaspar, Melkior og Baltazar, er ikke hentet fra Bibelen. Navnene er funnet i en italiensk kirke fra år 560.

Kilder: Wikipedia, Uit.no, Forskning.no (I), Forskning.no (II), Nrk, Bible.com, Enstadmediakultur.blogspot.no.