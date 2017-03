8 mars: - Kvinner i dag har fått en usynlig fiende

- Kvinner i dag har fått en usynlig fiende i form av trakassering på nett, og det er noe vi må bekjempe. Da må vi løfte blikket og se det, og kjempe for at det skal bli bedre for oss nå, og de generasjonene som kommer etter oss, sier blogger Tine Monsen.

Hun er en av mange bloggere som har svart på det samme spørsmålet: Hva betyr kvinnedagen for deg?

Også, før vi går videre: Gratulerer med dagen, alle jenter! 🙋

Den internasjonale kvinnedagen feires nemlig hvert år den 8.mars. I år er noen av hovedparolene i Oslo: «Kamp mot vold og voldtekt – rettssikkerhet for kvinner», «Beskytt likestillingsloven!», «Bedre barseltilbud – la kvinner få tid og rom», « Stopp Pornokulturen – bedre seksualundervisning nå!» og «Nei til kommersialisering av kvinnekroppen».

Her kan du se noen av Norges største bloggere svare på hva kvinnedagen betyr:



Tine Monsen:

MammaTilMichelle:

Ingrid Holm:

Martine Halvorsen:

Julia Friberg:

Mia Valentina:

Sandra Lyng:

Side2.no: