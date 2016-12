8 ganger «The Big Bang Theory»-stjernen så fantastisk ut

(SIDE2): «The Big Bang Theory»-skuespiller Kaley Cuoco (31) liker en avslappet stil og til vanlig velger hun gjerne flip-flops, håret satt opp i topp og behagelige og romslige klær.

På premierefest velger hun ofte kjoler, men går fortsatt for behagelig skotøy som joggiser.

Hennes store lidenskap er yoga, som hun nå trener sammen med kjæresten Karl Cook (25). De to skal ha vært et par siden mars i år og sies å være superforelska.

På vei til yoga med kjæresten Karl Cook.

Kaley er også en dreven rytter og har i tillegg drevet med tennis på et profesjonelt nivå, noe hun begynte med allerede som 3-åring.

Fikk slakt for antrekket



Stilen har variert litt med årene og i kritikernes øyne er hun ikke en yndling i klesveien.

Under prisutdelingen Critics' Choice Awards i desember fikk hun slakt for antrekket sitt som da bestod av rosa dressbukser og en tubetopp i samme farge, med et langt slep bak.

Apropos rosa, kan det virkes som hun har en forkjærlighet for fargen. For noen år siden farget hun nemlig både hår og øyenbryn lyserosa. Noe hun også foreviget på Instagram:

@maneaddicts #bts #pinkbrows @jamiemakeupgreenberg photobomb @clsymonds Et bilde publisert av @normancook mandag 25. Mai. 2015 PDT

Uansett hva kritikerne sier. Vi syns Kaley ofte har stilsansen i god behold. Under er noen av våre favorittantrekk:

Se video av Kaley Cuoco hos Ellen under:

Under noen av hennes egne Instagram-bilder:

#rex is back 😌💏🐶@pawworks Et bilde publisert av @normancook søndag 04. Des.. 2016 PST

@sanctionedjohnnygalecki is really loving my holiday cheer 😂 Et bilde publisert av @normancook tirsdag 13. Des.. 2016 PST

Baby Clause asking me what I want for Christmas 💋💙😇🎅🏼👼🏼 @ashleyaubra Et bilde publisert av @normancook tirsdag 13. Des.. 2016 PST