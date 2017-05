6 grunner til hvorfor det er digg å ikke ha bunad

Ja, det er nydelig og nasjonalromantisk og alt det der. Men kanskje er det også verdens mest slitsomme plagg å eie. Vi snakker seff om bunaden.

Du har egentlig noen gode grunner til å være glad for å IKKE ha bunad på 17. mai. Dette er hvorfor:

1. Bunadsskjorta

Vi dedikerer et eget punkt til denne. Lin eller ikke lin? Kan den vaskes i vaskemaskin, eller må du stå i timevis med vaskebalja? Kan man egentlig bruke vaskemiddel til bunad? Og må det være Milo? Hva med ketchupflekkene fra i fjor? De går ikke av!!! :S #SOS

2. Verdens mest synlige walk of shame

Gud forby at du skulle ende opp med å ikke komme deg hjem etter 17. mai-festen. Er du en av dem som må gå walk of shame hjem om morgenen 18. mai i BUNADEN - sorry, du er fortapt. Da vet alle at du hadde en altfor morsom feiring i går.

3. Varmen

Titter solen frem, blir det varmt. Altså, så varmt at det føles ut som om du skal dævve.

4. Bunadspolitiet

Hvem er egentlig bunadspolitiet? Er det sinna husfliddamer som sniker seg opp bak deg og hvisker i øret ditt: «Sølvnøkkelen i beltet er kun for gifte kvinner – ta den av!» Er det bunadspoliti i sivil som deler ut bøter på åpen gate til alle som ikke følger reglene? Er det en venninne av moren din som kommer til å kritisere deg åpenlyst foran hele 17. mai-selskapet til foreldrene dine på ettermiddagen? Har bunadspolitiet et hemmelig forum på internett hvor de deler bilder av alle bunad-fails de finner? Det er lett å få noia, og har du ikke bunad, kan du pustet lettet ut og bare kose deg med is og pølser.

5. Stress

Pusse sølv, stryke med børste, oppbevare riktig, kneppe skjorta riktig. Du må sette av to arbeidsdager til forberedelsene til 17. mai.

6. Du må legge igjen alle tingene dine hjemme

En bunadsveske (om du er så heldig at bunaden din faktisk har dette), rommer ikke stort mer enn mynter og kaaanskje mobilen din. Hva med highlighteren, nødladeren til telefonen og tyggisen? Skal du putte det i BH-en, liksom? Nope, det må legges igjen hjemme, dessverre.

