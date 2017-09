5 stadier du går gjennom ved kjærlighetssorg

- Hele sesongen er litt blurry. Det er fordi jeg har gått gjennom et brudd, så jeg husker ikke hva jeg har sagt eller gjort, sier Espen Hilton og ler:

- Men det blir gøy for meg å se, og se seg selv når man er som mest sårbar.

Espen Hilton er nytt ansikt i TV 2 Livsstil-serien «Bloggerne», som har premiere mandag. Han blogger under eget navn, hvor han skriver om alt fra trening, livsstil, mote til personlige erfaringer. Espen har også skrevet boken «SELFIE - Fra mobbeoffer til toppblogger». I boken er han åpen om at han har vært utsatt for mobbing i ungdomstiden, spiseforstyrrelser, og også angst. Den sosiale angsten snakker han også om i den kommende TV-serien.

- Det er et sårt tema å snakke om angst og sosial angst. Mange mener man snakker om det for å få oppmerksomhet, men det er ikke det det handler om, sier Espen til Side2.

- Det er ikke en trend. Det handler om å være åpen om hvordan man føler det. Jeg tror faktisk alle mennesker har litt angst, på et eller annet nivå.

Bloggeren forteller at hans teknikk for å leve med angsten, har vært å ikke tro på tankene og gi den oppmerksomhet.

- Jeg har lært meg å ikke ta tankene på alvor, for en tanke er bare en tanke.

Selv om seerne blir kjent med nye sider av moteprofilen i «Bloggerne», så vil en god del også handle om kjærlighetssorg.

- Det blir latter, tårer, sinne og frustrasjon i sesongen. Jeg er ærlig og nå får folk se mennesket bak bloggen. Folk kan nok også bli irritert, for jeg tror jeg har en del unorske meninger, sier Espen og kommer tilbake til at mye av innspillingen er uklar.

- Jeg har vært gjennom kjærlighetssorg før, så jeg visste hva det var. Men man lærer å kjenne seg selv godt, og at man kan mer enn man tror alene - som å kjøpe leilighet og pusse den opp selv.

Hvis du skal gå gjennom en kjærlighetssorg punktvis, hvordan vil du beskrive det?

- Én er å være lei seg og tom. To er frustrasjon og spørsmål. Nummer tre er nok sinne og hevngjerrighet. Punkt fire er «the breakup body» og nummer fem er å vise det for alt det er verdt!

Noe annet du vil legge til?

- At jeg nå er singel! sier Espen og ler.

De andre deltakerne som blir å se i årets sesong, er Anna ”Mamma til Michelle” Rasmussen, Kristine ”Krisssy” Ullebø, Anniken ”Annijor” Jørgensen, Anne-Brith Davidsen, Marna ”Komikerfrue” og Ørjan Burøe.

Bloggerne har premiere mandag 18. september kl. 21.30 på TV 2 Livsstil og TV 2 Sumo.

