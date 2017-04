27 sjukt skumle bøker til påsken

Her er noen freshe tips til skumle bøker du kan lese på hytta (eller stranda) i påskeferien:

"Camille" av Pierre Lemaitre (Aschehoug)

Den franske forfatteren opplever stor suksess med bøker om etterforskeren Camille Verhoeven, der "Camille" er den siste av tre. Hevn, bedrag, forfølgelse og desperasjon plasserer seg i førersetet.

Jussi Adler-Olsen er aktuell med boken Selfies.

"Skipet med det onde øyet" av Kurt Aust (Aschehoug)

Dette er en pageturner med historisk tilsnitt, og om denne norske thrilleren skriver VG at "kryssende intriger, hemmelige notater, dype skipskister og lav moral" råder.

"Selfies" av Jussi Adler-Olsen (Aschehoug)

Danske Jussi Adler-Olsen er blitt en sværing i krimsjangeren og han utga "Selfies" på det norske markedet i februar. Avdeling Q svinger seg igjen, og denne gangen har Rose havnet i en dyp krise. Også andre skumle saker venter på vår mann, Carl Mørck, i dette nyeste Adler-Olsen krimutspillet.

"Tørst" av Jo Nesbø (Aschehoug)

Vi kommer ikke utenom landets store krimkonge, Jo Nesbø, når krimvåren skal oppsummeres. Hans nye Harry Hole-sprell har høstet tre seksere og sju femmere fra anmelderhold, og en av dem kvitterer med at vampyrromanen "Sitter som et bitt".

Stefan Ahnhem: "Atten grader minus" (Aschehoug)

Dette er den tredje boken om etterforskeren Fabian Rask. Denne gangen må Rask og hans kolleger i kriminalavdelingen i Helsingborg løse en sak med en nedfryst, død millionær.

"Sov du vesle spire" av Cilla Börjlind, Rolf Börjlind (Gyldendal)

Krim fra forfatterne bak suksess-serien "Springflo", som gikk på NRK1 sommeren 2016. Denne gangen vikler de flyktningproblematikk inn i handlingen, som etter hvert får forgreininger til kloakken i Bucuresti.

"Alle midler tillatt" av Jenny Rogneby (Gyldendal)

Rognedal jobber som kriminaletterforsker ved Citypolisen i Stockholm til daglig, og herfra har hun mye erfaring hun kan bruke i skrivingen. Her blir vi kjent med etterforsker Leona Lindberg og et Stockholm som trues av terror.

"De som faller" av Noah Hawley (Gyldendal)

"De som faller" har en særdeles sterk oppstart, der to mektige familier krasjer med privatflyet på vei til New York. Blant de to overlevende er en fire år gammel gutt, som nå arver en megaformue. Nå starter jakten på om styrten skyldes sabotasje – eller ren uflaks. Forfatteren Noah Hawley er skaperen bak TV-serien "Fargo".

"Ung pike forsvunnet" av Claire Douglas (Gyldendal)

Småbykrim av beste merke. "De uhyggelige tingene som skjer på det mystiske feriestedet i lavsesongen vil få deg til å gyse", mente Sunday Mirror. For når den unge kvinnen Sophie vender tilbake til sin barndoms kystby, er gamle venner hemmelighetsfulle.

"Kvinnen i lugar 10" av Ruth Ware (Gyldendal)

Britiske Ruth Ware plasserer handlingen på norskekysten når dette skumle seilaset reiser fra kai. Tonen i romanen er mørk og klaustrofobisk.

"Utmarker" av Arne Dahl (Cappelen Damm)

Det jaktes på en mulig seriemorder i en historie med nifse forgreininger til etterforskerens eget liv. Her bli jegeren selv jaget, melder forlaget om en av de største krimsuksessene i Sverige i fjor.

Forfatter Clare Mackintosh

"Barcode" av Terje Bjøranger (Cappelen Damm)

Norske Terje Bjøranger har som politiadvokat i Kripos en helt spesiell innsikt i skyggesidene i samfunnet vårt. "Barcode" er hans andre roman og en beksvart Oslo-roman – hvor narkotikaen flyter og menneskehandel er dagligdags.

"Sirenene" av Joseph Knox (Cappelen Damm)

Dette er hardkokt krim fra Manchester fra en debutant anmelderne virkelig liker. "Dette er årets påskekrim for venner av crime noir", mente Dagbladets anmelder da boken kom. Vi blir tatt med til Manchesters mørke underverden, og en livredd og gatesmart 17-åring nekter å dra hjem.

"Jeg ser deg" av Clare Mackintosh (Cappelen Damm)

En "Piken på toget"-aktig krim, om en kvinne ved navn Zoe Walker – som elsker å kjørte tog hjem fra jobb. Helt til hun en dag gjør en uhyggelig oppdagelse i lokalavisen. Zoe ser sitt eget ansikt stirre tilbake fra en annonse i avisen, og dette er bare starten på en svært nervepirrende og paranoid reise.

"Operasjon Hades" av Sigbjørn Mostue & Johnny Brenna (Cappelen Damm)

Duoens felleskrim er bejublet, der de lar en internasjonal kriminell organisasjon, fullstendig uten skrupler, skape kvalm.

"Ikaros" av Deon Meyer (Tiden Norsk Forlag)

Dette er Meyers tiende krim på norsk. Benny Griessel i det barske Cape Town-politiet får ansvaret for å løse mordet på eieren av et beryktet nettsted. "Et intrikat plott, sømløst gjennomført og med et driv de fleste kan misunne ham", lover forlaget.

"Dragsug" av Yrsa Sigurdardottir (Kagge)

Fortidens forbrytelser får nye ofre i den islandske krimdronnings siste thriller. Fra anmelderhold heter det blant annet at dette overgår fjorårets pageturner, "DNA".

"Evas siste vitne" av Tove Alsterdal (Kagge)

Her har vi en samfunnsengasjert forfatter som samtidig tegner gode portretter av menneskers indre. Kritikerne mener dette er kvalitetskrim, noe å virkelig synke inn i.

"Badehuset" av Olséni og Hansen (Kagge)

Her er boken for deg som ikke liker blodsprut og makabre detaljer, men likevel vil nøste i krimtråder. Dette er rett og slett svensk kosekrim, med godt voksne "helter", fullstendig blottet for sadistiske sekvenser. Anmelderne blir rett og slett varme i hjertet.

"Menn som hater ulver" av Lars Lenth (Kagge)

Dette er ikke noen tradisjonell krim, men en slags spenningsroman for satireelskere. Naturen – og naturen i mennesket – spiller hovedrollen her, i det som ifølge anmelderne er blitt en bitende satire om liv og død, mann og ulv, i de dype skoger i Østerdalen.

"Ildbarnet" av S. K. Tremayne (Font Forlag)

Mange norske lesere ble stor fan av S. K. Tremayne da han debuterte med den grøssende thrilleren "Istvillingene". Den nye boken "Ildbarnet", fra en herregård over de nedlagte tinngruvene i Cornwall, gir assosiasjoner til Hitchcock-klassikeren "Rebecca".

Jo Nesbø er aktuell med Tørst - og generelt en forfatter som er et must for mange i påsken.

"Det som aldri dør" av Øistein Borge (Font Forlag)

Borge er tilbake med ei ny bok om etterforsker Bogart Bull. Denne gang tar Bull oss med til Nord-Irland. Et mord på et norsk ektepar utenfor Belfast har forgreininger langt tilbake i tid.

"Den stille flokken" av Lars Mæhle (Samlaget)

Krim i nynorsk innpakning der psykolog og kampsortutøver Ina Grieg blir trukket inn i en drapssak. Mæhle tematiserer en mørk skamflekk i norsk historie, behandlingen av romanifolket gjennom 1900-tallet, melder forlaget.

"Akrash" av Jesper Stein (Vigmostad & Bjørke)

En roman som har fått anmelderne i forfatterens hjemland, Danmark, til å hente fram superlativer. Det heter blant annet at historien gis oss gjennom enorm språklig og fortellermessig eleganse. Vi får nærmere kjennskap til Nørrebros gjengmiljø – og en utsatt helt.

"Forliset" av Frode Granhus (Vigmostad & Bjørke)

institusjonsliv og et forlis er to av ingrediensene i Granhus' nye Lofoten-krim. Forfatteren lar natur, mystiske karakterer og et frådende hav ramme inn en fortelling om fortielse og skyld.

Graham Norton er en av Storbritannias største talkshowverter. Han er også forfatter.

"Påskekrim 2017" (Juritzen)

Et sikkert påsketegn er den årlige boken med krimnoveller fra våre fremste forfattere. I år består boken av 17 små historier i utvalg. Knut Nærum gir oss en ny original privatetterforsker. Jørgen Jægers hovedperson blir innhentet av fortiden. Øystein Wiik tar oss med til "det mørke nettet" – mens Anne B. Ragde lar hovedpersonen bruke en seksliters jerngryte som mordvåpen.

"Jordfast" av Graham Norton (Juritzen)

Den populære talkshowkongen prøver seg som forfatter – med hell. Romandebuten får gode skussmål, blant annet i VG, og tar oss med til den irske landsbyen Duneen, hvor livet går sin søvnige gang. Funn av menneskelevninger på en gård fører blottlegger gamle hemmeligheter.

