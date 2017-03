18 spørsmål Sophie Vågsæter (23) ikke har fått før

Sophie Vågsæter er ny Side2-blogger og er superaktuell på Paradise Hotel om dagen. Vi er seff nysgjerrige på henne, og stilte henne derfor noen spørsmål, slik at du også kan bli bedre kjent med henne!

1. Hva gjør deg skikkelig sinna?

- Ingenting gjør meg mer forbanna enn mennesker som mobber andre.

2. Hvis du kunne gjort noe helt annet enn i dag, hva ville du gjort?

- Hvis jeg skulle gjort noe annerledes i livet enn det jeg gjør nå, så hadde jeg nok satset på håndball og sport. Jeg har alltid vært flink i sport helt til fest og moro ble mer interessant.

3. Hva er ditt skjulte talent?

- Mitt skjulte talent må vel være sport. Jeg er stort sett god i de fleste idretter, spesielt håndball, fotball og volleyball.

4. Hva er din guilty pleasure?

- Min guilty plesure er definitivt ostepop. OMG, jeg elsker ostepop!

5. Hvis du skal beskrive deg selv med fem ord, som alle begynner på T – hva ville det blitt?

- Tøff, tillitsfull, tullete, tiltaksløs og tydelig.

6. Hvilke tre kjendiser, døde eller levende, ville du hatt med deg til en øde øy?

- Hvis jeg skulle tatt med meg tre kjendiser på en øde øy, hadde det uten tvil blitt Rihanna og Jim Carrey! Humor og musikk. Men for å være på den sikre siden, hadde jeg nok slengt med med Lars Monsen óg.

7. Hvilken realityserie ville du helst vært deltaker i?

- Det er vel Paradise Hotel, det.

8. Hvilken pinlig hemmelighet kan du dele med oss?

- Jeg er verdens største rotehue, har sjeldent system på noe som helst.

9. Øl, drink, vin eller brus og hvorfor?

- Jeg foretrekker øl! Ingenting er bedre enn å ta seg en øl på en varm sommerdag.

10. Hva gjør man hvis man vil få deg ut på date?

- Sist jeg datet noen var i september, før og etter det er det lenge siden jeg har datet noen. Jeg har vært singel i fem år og sliter veldig med å få følelser for gutter. Jeg sliter i det hele tatt med å bli betatt. Men hvis noen vil be meg på date, så skal jeg gi dem en sjans!

Sophie Vågsæter er aktuell i Paradise Hotel.

11. Hva er det verste sjekketrikset du vet om?

- Verste sjekketrikset jeg vet om er vel sjekketriks i seg selv - jeg liker at ting skjer naturlig på den fronten.

12. Ville du helst at din mor fersket deg i å onanere eller ville du heller fersket mor i å onanere?

- Oh, dilemmaspørsmål! Da ville jeg nok at hun fersket meg, så hadde jeg nok kommet på med unnskyldninger om at jeg drev med noe helt annet.

13. Hvis du måtte holde et foredrag på det medisinske fakultetet i Oslo, eller stille opp beinseriøs på Norske Talenter som tryllekunstner – hva ville du valgt?

- Da ville jeg nok stilt opp med foredrag på det medisinske fakultetet i Oslo! Gi meg litt tid, så hadde jeg nailet det.

14. Hvilken av russeknutene er mest deg?

§1 // KNUTE PÅ LUETRÅDEN

24 timer (86 400 sekunder) uten å sove.

§9 // ØLKORK

Drikk en kasse 0,33-liter øl/cider på 24 timer.

§8 // ISPINNE

Bad utendørs før 1. mai.

- Det må nok være å bade ute før 1. mai.

Sophie Vågsæter i antrekket fra premierefesten til Paradise Hotel.





15. Hvilket blogginnlegg er du mest flau over å ha skrevet?

- Det første innlegget jeg delte på bloggen der jeg skrev om alt som skjedde på den tiden når saken med meg og Antonio Valencia var «hype».

16. Hvilket blogginnlegg har fått mest oppmerksomhet?

- Det blogginnlegget som har fått mest tilbakemeldinger på, er «Fuckboy». Der skriver jeg at jeg synes det er urettferdig at man kan kalle det motsatte kjønn for «fuckboys» når det egentlig er et lignende skjellsord for «hore», noe vi kvinner ikke ønsker å høre. Hvorfor skal guttene finne seg i det?

17. Hvilket bilde er ditt favorittbilde fra bloggen eller Instagram?

- Mitt favorittbilde fra bloggen er nok headeren min, litt mystisk og spenndene! Det er sånn jeg er som person óg.

18. Hvor får du inspirasjon fra?

- Jeg får mye av min inspirasjon fra Rihanna, faktisk. Jeg er superfan av Rihanna og det går ikke en dag uten at jeg hører på musikken og er innom instagrammen hennes.

