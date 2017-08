18 spørsmål Silje Torp ikke har fått før

Du har sikkert sett henne på TV i Vikingane eller Lilyhammer, men nå er også skuespiller Silje Torp nyutdannet PT og flunkende ny Side2-blogger!

Vi stilte henne derfor 18 spørsmål vi tror hun ikke har fått før.

1. Hva gjør deg skikkelig sinna?

- Å være sulten, og urimelige, påståelige folk som ikke selv skjønner at de er helt på jordet. Særlig i kombo!

2. Hvis du kunne gjort noe helt annet enn i dag, hva ville du gjort?

- Da ville jeg ha vært proff surfer med hus på Bali.





3. Hva er ditt skjulte talent?

- Det lurer jeg også på, har lurt lenge.

4. Hva er din guilty pleasure?

- Cheesy housemusikk og vingummi.

5. Hvis du skulle beskrevet deg selv med fem ord, som alle begynner på T - hva ville det blitt?

- Treningsglad, tøff, takknemlig, tullete, trygg.

Ah. Glemte det beste bildet av meg fra turen. Et innlegg delt av ⚡️S i l j e T o r p⚡️ (@siljetorp) mandag 01. Aug.. 2016 PDT





6. Hvilke tre kjendiser, døde eller levende, ville du hatt med deg til en øde øy?

- Jeg ville tatt med meg Lars Monsen, Jamie Oliver og Oprah Winfrey. Da hadde jeg både overlevd, spist godt og hatt gode og gøyale samtaler.

7. Hvilken realityserie ville du helst vært deltaker i?

- 71 grader nord. Moro, utfordrende og ikke pute-tv.

8. Hvilken pinlig hemmelighet kan du dele med oss?

- Enten eier jeg ikke skam, eller så har jeg ingen hemmeligheter. Og det er jo litt pinlig.





9. Øl, drink, vin eller brus og hvorfor?

- Drink! Jeg blir veldig glad og festlig av det, og får minimalt med hodepine dagen etter. Vinn/vinn!

10. Hva gjør man hvis man vil få deg ut på date?

- Da er man snill og dritkjekk og smart og rik og hot og veltrent og morsom og intelligent og interessant og har nydelige venner og stort hus og hytte ved sjøen og fet bil... Eller bare snill og kul og genuint interessert i meg.

Opp på 1200 m høyde. Magisk! 😍 Et innlegg delt av ⚡️S i l j e T o r p⚡️ (@siljetorp) fredag 29. Juli. 2016 PDT

11. Hva er det verste sjekketrikset du vet om?

- Å prøve å imponere meg ved å være cocky. Det funker ikke!

12. Ville du helst at din mor fersket deg i å onanere eller ville du heller fersket mor i å onanere?

- Å, hjelp. Kan jeg hoppe over dette spørsmålet? Ok, om jeg MÅ velge ville jeg heller ha ferska moren min da jeg var tenåring, og sett at damer også gjør det og at det er en naturlig ting. Men selv da er det flaut på grensen til uutholdelig.

13. Hvis du måtte holde et foredrag på det medisinske fakultetet i Oslo, eller stille opp beinseriøs på Norske Talenter som tryllekunstner - hva ville du valgt?

- Jeg ville gått for foredraget - det gir meg mest sug i magen fordi det er milevis unna mitt fagfelt. Men jeg er god på å spille roller, så jeg kunne muligens ha prata meg ut av det. Humbug med stil!

Yay! Reunited with my clan!❤ Aaaand IT'S A WRAP!🎉 #vikingane2 #viafilm #nrk @clanranaldtrust Et innlegg delt av ⚡️S i l j e T o r p⚡️ (@siljetorp) torsdag 01. Juni. 2017 PDT





14. Hvilken av disse russeknutene er mest deg?

§1 // KNUTE PÅ LUETRÅDEN

24 timer (86 400 sekunder) uten å sove.

§9 // ØLKORK

Drikk en kasse 0,33-liter øl/cider på 24 timer.

§8 // ISPINNE

Bade utendørs før 1. mai.

- Jeg må gå for badinga. Jeg er dårlig på lite søvn og mye alkohol.

15. Hva er du mest flau over å ha lagt ut i sosiale medier?

- Det går kanskje ikke under kategorien «flau» - men da jeg la fra meg angsten for hva andre måtte tenke og begynte å skrive om ting som betyr noe for meg; uten filter og ironisk distanse - ja, da hadde jeg mye harahjerte rett etterpå. Jeg kan fortsatt få det når jeg legger ut ting som er ekstra viktige for meg. Det er så mye lettere å tulle ting bort, men vi kommer ingen vei med det på det personlige plan, og vi når ikke frem til hverandre.





16. Hva har fått mest oppmerksomhet av alt du har gjort i sosiale medier?

- Det er veldig hyggelig når man er med og støtter viktige kampanjer, og media plukker det opp. Sist var det #makeklaragreatagain. Da har det en funksjon utover at jeg personlig får mange klikk på det jeg legger ut og sånn sett får en bekreftelse på at det jeg legger ut blir hørt og sett. (som jo også er veldig hyggelig!)

Silje Torp som Frøya i Vikingane





17. Hvilket bilde er ditt favorittbilde fra bloggen eller Instagram?

- Jeg elsker dette bildet fra Instagram. Her er jeg bare så glad og rolig, og har bestemt meg for å bli PT. Den følelsen unner jeg alle; klarhet. Da får man ro. I hvert fall for en liten stund, haha!

Sol, sommer og fredag!💛 #lykke Et innlegg delt av ⚡️S i l j e T o r p⚡️ (@siljetorp) fredag 03. Juni. 2016 PDT

- Jeg digger også headerbildet mitt fra bloggen, tatt av geniale Julie- Prinsessen av Frogner. BOOM! Kraft og styrke!

18. Hvor får du inspirasjon fra?

- Fra alt rundt meg; mennesker med nysgjerrighet, integritet og et godt hjerte, vakre solnedganger og -oppganger, fine og rare ting jeg oppdager ved tilfeldigheter, gode samtaler, ungene mine, sjøen. Men også fra alt i meg, bare jeg har ro nok til å lytte.

