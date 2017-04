18 spørsmål Julia Friberg aka Juliafrika ikke har fått før

Sykt morsomme Julia Friberg (21), best kjent som Juliafrika, er ny Side2-blogger! Denne dama er fra Hvittingfoss, skriver en humoristisk blogg som også har plass til mer alvorlige ting, og er generelt bare veldig, veldig kul.

Vi ville bli litt bedre kjent med Julia, og stilte henne 18 spørsmål hun antakeligvis ikke har fått før.

Sjekk ut Juliafrikas blogg her!

1. Hva gjør deg skikkelig sinna?

- Uskarpe barberblader, taco uten rømme, Monopol med for mye regler, orddelingsfeil og folk som tvinger meg til å stupe kråke.

Juliafrika photoshopper skjegg på seg selv for å sjekke om hun hadde klart å pulle det off.





2. Hvis du kunne gjort noe helt annet enn i dag, hva ville du gjort?

- Da ville jeg reist til Japan og jobbet med forskning på de blå, lysende blekksprutene som henger på ei strand der.

Les også: 18 spørsmål Sophie Vågsæter ikke har fått før

3. Hva er ditt skjulte talent?

- Jeg kom til level 163 i Skyrim den gangen jeg var skikkelig gamer, og jeg kan forme tunga mi som en trekløver. At jeg drar frem disse to tingene sier litt om hvor lite jeg faktisk er flink til. ☹

Ferie med Guuuurlsa😍 #nyttinnleggpåbloggen #linkibio #kukunst Et innlegg delt av Julia Friberg (@juliafrika) fredag 31. Mars. 2017 PDT





4. Hva er din guilty pleasure?

- Jeg elsker å se på Mummitrollet!

5. Hvis du skal beskrive deg selv med fem ord, som alle begynner på T – hva ville det blitt?

- Tafatt, treig, tenkende, telefonkatalogentusiast og Tore Sagen-fan.

Juliafrika kopierer Instagram-bildene til Kylie Jenner.





6. Hvilke tre kjendiser, døde eller levende, ville du hatt med deg til en øde øy?

- Det må bli Radioresepsjonen altså! Jeg har hørt på podcasten deres før jeg legger meg hver kveld i flere år nå, så jeg må nesten ha dem med deg hvis jeg skal få godt nok med søvn på den øya. Hvis de ikke kan bli med vil jeg ha med meg Johnny Cash, P3-Line og Maisie Williams.

Juliafrika kopierer Instagram-bildene til Kylie Jenner.





7. Hvilken realityserie ville du helst vært deltaker i?

- Der ingen skulle tru at nokon kunne bu, hvis det telles som reality? Alt annet vil jeg helst slippe!

8. Hvilken pinlig hemmelighet kan du dele med oss?

- Da jeg fikk mensen i 7. klasse og vi skulle på leirskole, var jeg så redd for at noen skulle finne ut at jeg hadde mensen at jeg gjemte tampongene mine så godt at jeg ikke fant dem igjen selv.

Julia Friberg aka Juliafrika er ny Side2-blogger.





9. Øl, drink, vin eller brus og hvorfor?

- Øl! Jeg blir for full av drinker, jeg raper for mye av brus og jeg for vondt i hodet av vin.

Juliafrika lar seg inspirere av trange bukser.





10. Hva gjør man hvis man vil få deg ut på date?

- Sist gang noen klarte det så stilte vedkommende opp i cowboyfrakk, med cowboyhatt på hodet, ølhylster rundt livet og et løfte om en dans og en bakt potet, så det er vel kanskje noe sånt som skal til da.

11. Hva er det verste sjekketrikset du vet om?

- Jeg fikk «skal vi pule» noen ganger den tida jeg var litt aktiv på Tinder (enda en pinlig hemmelighet). For det første fikk jeg ikke så veldig lyst til å pule av det, og for det andre HATER jeg ordet «pule».

Les også: 18 spørsmål Dajana Tomanovic ikke har fått før

Juliafrika lister opp 10 must-haves i klesskapet.





12. Ville du helst at din mor fersket deg i å onanere eller ville du heller fersket mor i å onanere?

- Det er bedre at hun fersker meg, for jeg er vel fortsatt så ung at jeg kanskje kan unnskylde meg med at «jeg prøver bare å finne ut av hvordan kroppen min fungerer». Jeg er jo litt bevis på at mamma allerede har funnet ut av det.





13. Hvis du måtte holde et foredrag på det medisinske fakultetet i Oslo, eller stille opp beinseriøs på Norske Talenter som tryllekunstner – hva ville du valgt?

- Jeg tror jeg hadde valgt å være tryllekunstner! Jeg kunne prøvd å skjære meg selv i to, og hadde det trikset floppet så kunne jeg jo ty til trekløvertunga som en nødløsning.

Putt på deg denna tiaraen så ser du ut som ei prinsesse sa dem Et innlegg delt av Julia Friberg (@juliafrika) torsdag 08. Sep.. 2016 PDT





14. Hvilken av russeknutene er mest deg?

§1 // KNUTE PÅ LUETRÅDEN

24 timer (86 400 sekunder) uten å sove.

§9 // ØLKORK

Drikk en kasse 0,33-liter øl/cider på 24 timer.

§8 // ISPINNE

Bad utendørs før 1. mai.

- Haha, jeg er for pysete til alle tre. Jeg hadde vært den dårligste russen i norsk historie. Jeg elsker søvn, jeg spyr av mer enn fire øl og jeg hater å fryse. Jeg holder meg inne hvis det er under 10 varmegrader ute.

15. Hvilket blogginnlegg er du mest flau over å ha skrevet?

- Det er vel kanskje innlegget hvor jeg viser fram penisen jeg fikk til jul. Det var jo litt småkleint å tisse i den trakta mens kjæresten min tok bilde av det. Men jeg tror det var sunt for forholdet vårt!

Juliafrika tester tissetrakt fått av kjæresten.





16. Hvilket blogginnlegg har fått mest oppmerksomhet?

Det tror jeg må være «Naken for bukseseler», et innlegg hvor jeg reflekterer litt rundt hvorfor sex selger, og prøver meg på litt sexy bilder som virkemiddel selv.

17. Hvilket bilde er ditt favorittbilde fra bloggen eller Instagram?

Det er dette:

Juliafrikas favorittbilde fra sosiale medier - fyllesjuk på håndkle med hageslangen i hånden.





Hvor får du inspirasjon fra?

18. Jeg prøver å hente inspirasjon overalt! Kjæresten min er veldig flink til å riste huet mitt skikkelig i brainstorming sessions, og venner, familie, andre blogger, media, husedderkopper, månen, speilet, trange bukser, pepsi max og alt annet som eksisterer prøver jeg å finne inspirasjon i.

Sjekk ut Juliafrikas blogg her!